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صحة
طبيب يحدد الأمراض الخطيرة المسببة للوذمة
Lebanon 24
14-08-2023
|
08:00
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أفاد الدكتور الجراح أليكسي بيزروكافي أن الوذمة قد تكون ناجمة عن إصابة الكبد والكلى.
ووفقا له، الوذمة حالة تتراكم فيها السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة. وبالإضافة إلى أنها تسبب إزعاجا جسديا وعاطفيا، قد تكون علامة على وجود مشكلات في الجسم يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.
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ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "أعراض الوذمة هي تورم الأنسجة الذي قد يلاحظ على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو البطن. وعادة ما يصبح الجلد في موقع التورم شاحبا أو محمرا، وعند الضغط على المنطقة المتورمة، يبقى أثر في المكان. ومن أسباب الوذمة زيادة الشعور بالتعب وضيق التنفس وزيادة الضغط أو ألم في الساقين".
ويشير الطبيب إلى أن التورم غالبا ما يحدث في الساقين والكاحلين واليدين والوجه. وأسباب ذلك عديدة. ومن بين الأسباب "غير الضارة" البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، تناول الأطعمة المالحة، متلازمة ما قبل الحيض، الحمل، تناول أنواع معينة من الأدوية.
ويقول: "أحيانا يمكن ان تكون الوذمة علامة على حالة مرضية خطرة. مثل قصور القلب الاحتقاني، تلف الكبد، القصور الكلوي، تخثر الدم، النقص الحاد في البروتين، ضعف أو تلف الأوردة في الأطراف السفلى".
وللتخلص من هذه المشكلة، يجب شرب كمية كافية من الماء والحد من تناول الأطعمة المالحة، وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أو المكوث فترة طويلة في مكان حار وجاف، والحفاظ على وزن مثالي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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