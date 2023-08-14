تحذيرٌ للنساء من الإنجاب بعد الـ40 عاماً.. هذا ما قد يحصل!

كشفت دراسة يابانية جديدة العلاقة بين حمل المرأة في سن متقدم ووفيات الأمهات، كما وجدت زيادة في مضاعفات الحمل، وكذلك في خطر وفاة الأم بالسكتة الدماغية النزفية.



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ارتبطت معظم الوفيات الناجمة عن هذه السكتة بتسمم الحمل.

وأجريت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها تقريباً، تحت إشراف اللجنة اليابانية لاستكشاف وفيات الأمهات التابعة للجمعية اليابانية لأطباء التوليد، نظراً لشيوع الحمل في سن متقدم بين النساء في العقود الأخيرة.ووجدت النتائج أن الحمل بعد الـ 40 قد أدى إلى زيادة المضاعفات، مثل الحاجة إلى عملية قيصرية، وزيادة خطر عدم كفاءة عنق الرحم، وتسمم الحمل، وانفجار كيس الماء قبل الأوان، والولادة المبكرة، وسكري الحمل، وانزياح المشيمة.وشملت البيانات جميع وفيات الأمهات في اليابان بين عامي 2010 و2020، وتبين أن السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الأمهات فوق سن الـ 40 هو السكتة الدماغية النزفية. كذلك،