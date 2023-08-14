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صحة

تحذيرٌ للنساء من الإنجاب بعد الـ40 عاماً.. هذا ما قد يحصل!

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:00
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كشفت دراسة يابانية جديدة العلاقة بين حمل المرأة في سن متقدم ووفيات الأمهات، كما وجدت زيادة في مضاعفات الحمل، وكذلك في خطر وفاة الأم بالسكتة الدماغية النزفية.

وأجريت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها تقريباً، تحت إشراف اللجنة اليابانية لاستكشاف وفيات الأمهات التابعة للجمعية اليابانية لأطباء التوليد، نظراً لشيوع الحمل في سن متقدم بين النساء في العقود الأخيرة.
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ووجدت النتائج أن الحمل بعد الـ 40 قد أدى إلى زيادة المضاعفات، مثل الحاجة إلى عملية قيصرية، وزيادة خطر عدم كفاءة عنق الرحم، وتسمم الحمل، وانفجار كيس الماء قبل الأوان، والولادة المبكرة، وسكري الحمل، وانزياح المشيمة.

وشملت البيانات جميع وفيات الأمهات في اليابان بين عامي 2010 و2020، وتبين أن السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الأمهات فوق سن الـ 40 هو السكتة الدماغية النزفية. كذلك، ارتبطت معظم الوفيات الناجمة عن هذه السكتة بتسمم الحمل.
ووفق "نيوز مديكال"، فقد قالت نتائج الدراسة إنّ "نسبة حدوث تسمم الحمل كانت أعلى بـ 35% لدى النساء في سن الـ 50 وأكثر".

ودعت الدراسة إلى "مراقبة النساء الحوامل اليابانيات والآسيويات فوق سن الـ 40، لوجود خطر تطور السكتة الدماغية النزفية بسبب تسمم الحمل".

وإلى جانب السكتة الدماغية النزفية، تضمنت العوامل الأخرى للزيادة في معدل وفيات الأمهات عند النساء الحوامل الأكبر سنًا في اليابان: الانصمام الخثاري الرئوي، والأمراض المعدية، والانتحار.

مع هذا، فقد لاحظت الدراسة أنّ الأمهات اللواتي أنجبن في سن متقدم، وتناولن الأسبرين، أو مضادات تخثر الدم، لم يتعرضن لزيادة ملحوظة في مخاطر الوفاة بالسكتة.

صحة

المرأة

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