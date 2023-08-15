اختبار دم لمرض الزهايمر متاح على الانترنت.. اليكم التفاصيل

قدّمت إحدى الشركات الطبية في الولايات المتحدة فحصاً لمرض الزهايمر، يعتمد على اختبار العلامات الحيوية بالدم، وقياس بروتين بيتا أميلويد، وهو مؤشر رئيسي للحالة.

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ويتطلب هذا الفحص، بعد شرائه عن طريق الإنترنت، تحديد موعد في مركز خدمة المرضى التابع لشركة كويست دياغنوستيك Quest Diagnostics لسحب الدم.وتدير شبكة من الأطباء المستقلين ترتيب الاختبار وعملية تسليم النتائج، ويسمّى ايه دي ديتيكت AD-Detect.ووفق "مديكال نيوز توداي"، يستخدم هذا الاختبار الجديد الذي يبدأه المستهلك نفس الخبرة والتكنولوجيا، مثل اختبار دم سريري للعيادات طوّرته الشركة العام الماضي، وتم التحقق بشكل تحليلي من دقته.وقال بيان الشركة: "الاختبار مخصص للأفراد الذين يستوفون معايير معينة، بما في ذلك تاريخ العائلة مع مرض الزهايمر، أو وجود دليل على ضعف إدراكي معتدل، أو إصابة سابقة في الدماغ".ولن يتمكن من لا يستوفي المعايير من شراء الاختبار عن طريق الإنترنت. ويتم الاتصال بمن توجد لديهم مخاطر المرض بعد الفحص، وتشجيعهم على التواصل مع الطبيب الخاص بهم.ويمكن أن يساعد هذا الاختبار على الكشف المبكر عن وجود مخاطر الزهايمر، ويشجع المناقشات الضرورية مع الطبيب بخصوص الأمر.ويتم تشخيص الزهايمر حالياً من خلال تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، إلى جانب مجموعة من الاختبارات الإدراكية، والفحوصات البدنية، والتي تحتاج إلى عيادات متخصصة وموظفين مدربين.ويرى خبراء أن هذا الاختبار خطوة أولى في تبسيط تشخيص الزهايمر، لكنها ليست كاملة، فحساسية الاختبار هي قدرته على إثبات أن لدى الشخص أميلويد، لكنه لا يستطيع إثبات وجود الزهايمر.وتشير التقارير الطبية إلى أن "ما يقرب من نصف الأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي يموتون وفي أدمغتهم أميلويد".