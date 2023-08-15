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صحة

عند الإصابة بالبرد فى الصيف.. أطعمة تسرع من الشفاء

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:42
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تزامنا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يعاني الأفراد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بسبب الدخول فى الأماكن المكيفة بعد الحارة والعكس.

نزلات البرد
ونصح الأطباء الأفراد الذين يعانون من نزلات البرد والإنفلونزا خلال الصيف، بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائى.
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وأكد الأطباء الدور الذي يلعبه النظام الغذائى في الحفاظ على صحة الأفراد وتقوية مناعتهم ومواجهة العدوى الفيروسية.

أطعمة مهمة
وقدم الأطباء عدد من الأطعمة المهمة التي يفضل تناولها عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "Healthline"، منها:

-شوربة الدجاج:

نصح الأطباء الأفراد المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، بتناول شوربة الدجاج، بسبب دورها في الوقاية من الإصابة بالجفاف.

كما تساهم في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى.

-الثوم:

كشفت نتائج الدراسات عن فائدة القوم في تقليل شدة الإنفلونزا ونزلات البرد، بسبب احتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما ينعكس تأثيرها على قدرتها لتقوية مناعة الجسم.

-عسل النحل:

يساهم عسل النحل في تخفيف السعال ومساعدة الجهاز الهضمي على التصدي للعدوى الفيروسية.

وحظر الأطباء الأطفال دون عام من تناوله بسبب احتوائه على بكتيريا تصيبهم بالتسمم الغذائي.

-الموز:

يمكن لمصابي نزلات البرد والإنفلونزا التغلب على الإرهاق من خلال الاستعانة بالموز، بسبب احتوائه على نسبة مناسبة للسكريات التي تمد الجسم الطاقة.

-الزنجبيل:

يتمتع بقدرته في تخفيف التهابات الحلق وتخفيف حدة السعال، بالإضافة إلى تقوية المناعة.
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