Advertisement

صحة

تجاهل رائحته.. 5 فوائد مذهلة للثوم لن تتوقعها

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1097777-638276982785781450.PNG
Doc-P-1097777-638276982785781450.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُستخدم الثوم على نطاق واسع لتعزيز نكهة الأطباق وعلاج العديد من الأمراض. ويعد الثوم قوة غذائية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B6 والمنغنيز وفيتامين C والسيلينيوم والألياف وغيرها.

بحسب ما نشره موقع Jagran الهندي، تعمل فصوص الثوم الصغيرة على تحسين مستويات الكوليسترول وتفيد صحة القلب وتعزز المناعة وترخي الأوعية الدموية في الجسم وتساعد على إنقاص الوزن، كما يلي:
Advertisement

1. صحة القلب
وفقًا لموقع كليفلاند كلينك، فإن تناول الثوم له آثار إيجابية على الشرايين والأوعية الدموية. تقوم خلايا الدم الحمراء بتحويل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

2. خصائص طبية
إن الثوم هو عشب كثيف المغذيات يوفر عددًا مذهلاً من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في قطعة واحدة. عند تناول الثوم النيء أو المطبوخ، فإن الجسم يفوز ببعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والمنغنيز والزنك والكبريت والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم وغيرها من العناصر التي تعزز صحة الجسم.

3. تعزيز الطاقة
تؤيد العديد من الدراسات أنه عندما يستيقظ الشخص متعبًا أو عندما تنخفض الطاقة، فإن تناول الثوم يمكن أن يعزز على الفور مستويات الطاقة ويجعل الشخص أكثر إنتاجية. إن الثوم مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية المعروفة بقدرتها على درء الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

4. فقدان الوزن
يساعد المظهر الغني بالمغذيات للثوم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. عند تناول الثوم على معدة فارغة، فإنه يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل الشعور بالجوع. يمكن اعتبار الثوم مثبط شهية فعال وآمن يمنع من الإفراط في تناول الطعام.


5. تحسين مستويات الكوليسترول
إن الثوم غني بالأليسين، وهو مركب نشط معروف بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للثوم في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب. (العربية)    
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:42 | 2023-08-15
02:01 | 2023-08-15
23:00 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
14:00 | 2023-08-14
11:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24