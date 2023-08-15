Advertisement

صحة

هل ينجح الصيام في إدارة السكري؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1097930-638277378450311728.jpg
Doc-P-1097930-638277378450311728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قيّمت دراسة حديثة قاعدة بيانات بحثية عن تأثير الصيام على الوزن وحالة السكري من النوع 2، لمعرفة مدى أمان الصيام بالنسبة للمرض، لا سيما خطر الإصابة بنقص السكر في الدم والحمض الكيتوني السكري.

وراجع باحثون من عدة جامعات في ألمانيا والنمسا 97 دراسة، إلى جانب آلاف الاقتباسات من أبحاث سابقة، وأظهرت النتائج أن الصيام يقلل مخاطر نقص السكر في الدم، وتقلب نسبة السكر في الدم، ويحسن التمثيل الغذائي للدهون.
Advertisement

ووفق "نيوز مديكال"، وجدت الدراسة أن الصيام يقلل الحاجة إلى الأنسولين الخارجي، وإجمالي تناول الكربوهيدرات لمرضى السكري من النوع 2.

لكن بينما يؤثر الصيام إيجاباً على عملية الأيض، إلا أنه يؤثر سلباً على تكوين الجسم ونظام التمثيل الغذائي للقلب، وقد يؤدي الصيام غير المنضبط أيضاً إلى تلف الكلى.

وخلال صيام رمضان يزداد تواتر نقص السكر في الدم الشديد لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة السكري من النوع الأول، لذلك يجب أن يكون المرضى على دراية جيدة بمبادئ الإدارة الذاتية للمرض.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الصيام لدى من يعانون من مقدمات السكري يعتبر مفيداً للغاية.

أما بالنسبة لمرضى السكري فيجب الحرص عند الجمع بين الأدوية والصيام، وتعديل الجرعات بالشكل المناسب، لاسيما إذا كان الصيام طويلاً.

وخلصت النتائج إلى أن الصيام علاج فعّال مساعد لمرض السكري عند إجرائه بعناية فائقة، لمراقبة مستويات الجلوكوز بدعم من الأطباء المعالجين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:47 | 2023-08-16
00:27 | 2023-08-16
13:07 | 2023-08-15
11:26 | 2023-08-15
11:00 | 2023-08-15
08:00 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24