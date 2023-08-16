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صحة

من الأمراض المزعجة.. هذا كل ما يجب معرفته عن فطر الأظافر

Lebanon 24
16-08-2023 | 03:53
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يعتبر فطر الأظافر من الأمراض المزعجة، لأنه يصيب ظفرا واحداً في البداية ومن ثم تنتقل العدوى بسرعة كبيرة إلى أظافر أخرى، في اليدين والقدمين.


ووفقا للأطباء، يبدأ فطر الأظافر بتضخم الظفر المصاب الذي بمرور الوقت يصبح صلبا وقاسيا.
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ويتطور المرض بسرعة، ويمكن ملاحظة اصفرار الظفر المصاب. بعد ذلك يبدأ الظفر يتفتت ويمكن أن ينمو في الجلد على الجانبين مع ظهور رائحة كريهة.

يمكن للشخص أن يعرف ما إذا كان مصابا بفطر الأظافر بأخذ قطعة صغيرة من ظفره إلى المختبر لتحليلها وبعد 2-3 أيام يتسلم النتيجة.

كيف نقي أظافرنا من الإصابة بفطر؟

- تعتبر المسابح والحمامات أكثر أماكن انتقال العدوى. لذلك لا ينصح بالسير حفاة فيها.
- بالامتناع عن ارتداء حذاء شخص آخر.

- بتجنب ارتداء حذاء ضيق.

- يجب استخدام أدوات معقمة عند تقليم الأظافر.

- يمكن أن تنتقل العدوى من أحد أفراد العائلة إلى آخر.

ووفقا للأطباء، لا يشكل فطر الأظافر خطورة على الحياة، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من داء السكري، قد يهدد حياتهم، لأن الظفر المصاب بالفطر هو بؤرة للعدوى، فالبكتيريا تلتصق به بسرعة. كما يمكن أن تتفاقم جميع الأمراض المزمنة على خلفية العدوى الفطرية وتتطور بشكل أكثر حدة.

ويجب عند الإصابة بفطر الأظافر معالجة الجلد والأظافر بانتظام بمستحضرات مضادة للفطريات، التي تؤثر في جميع أنواع الفطريات. (روسيا اليوم)
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