طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرفوا إليها

يمكن للنموذج الرياضي الذي ابتكره علماء جامعة ساراتوف الطبية الروسية، أن يخفض إلى النصف الأخطاء التي تحصل في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.



وتشير مجلة The European Physical Journal Special Topics، إلى أن ذلك يعود إلى احتساب نسبة الخطأ بدقة أعلى في تقييم أطياف الإشارة البيولوجية.

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ويقول الدكتور يوري إشبولاتوف، كبير الباحثين في معهد القلب بالجامعة: "إن طرق التشخيص المستخدمة لا تعطي نتائج صحيحة دائما، فمثلا، أتضح أنه عند قياس مستوى ضغط الدم تعطي الأجهزة المستخدمة تشخيصا صحيحا في 70 بالمئة من الحالات فقط".



وأكد الأخصائي أن سبب الخطأ الكبير هو أن تخطيط القلب يستمر فترة قصيرة 3- 5 دقائق فقط، ويقول: "أظهرت حساباتنا أن بيانات تخطيط القلب لمدة 15- 20 دقيقة ستساعد على تحسين نتائج التخطيط بنسبة 85 بالمئة".



ووفقا له، يمكن تنفيذ هذه الفكرة بمساعدة أساور اللياقة البدنية أو الساعات الذكية.



ويشير المبتكرون، إلى أن النموذج المقترح يقلد بشكل موثوق الإشارة البيولوجية، وله طيف معروف مسبقا. وأن النموذج جعل من الممكن ليس فقط تحديد خطأ الطرق الحالية للتحليل الطيفي في الطب، بل وتحسين تنفيذها رياضيا أيضا. (روسيا اليوم)