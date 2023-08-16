Advertisement

صحة

طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1098145-638278063785939324.png
Doc-P-1098145-638278063785939324.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن للنموذج الرياضي الذي ابتكره علماء جامعة ساراتوف الطبية الروسية، أن يخفض إلى النصف الأخطاء التي تحصل في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير مجلة The European Physical Journal Special Topics، إلى أن ذلك يعود إلى احتساب نسبة الخطأ بدقة أعلى في تقييم أطياف الإشارة البيولوجية.
Advertisement
 
ويقول الدكتور يوري إشبولاتوف، كبير الباحثين في معهد القلب بالجامعة: "إن طرق التشخيص المستخدمة لا تعطي نتائج صحيحة دائما، فمثلا، أتضح أنه عند قياس مستوى ضغط الدم تعطي الأجهزة المستخدمة تشخيصا صحيحا في 70 بالمئة من الحالات فقط".

وأكد الأخصائي أن سبب الخطأ الكبير هو أن تخطيط القلب يستمر فترة قصيرة 3- 5 دقائق فقط، ويقول: "أظهرت حساباتنا أن بيانات تخطيط القلب لمدة 15- 20 دقيقة ستساعد على تحسين نتائج التخطيط بنسبة 85 بالمئة".

ووفقا له، يمكن تنفيذ هذه الفكرة بمساعدة أساور اللياقة البدنية أو الساعات الذكية.

ويشير المبتكرون، إلى أن النموذج المقترح يقلد بشكل موثوق الإشارة البيولوجية، وله طيف معروف مسبقا. وأن النموذج جعل من الممكن ليس فقط تحديد خطأ الطرق الحالية للتحليل الطيفي في الطب، بل وتحسين تنفيذها رياضيا أيضا. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-16
09:59 | 2023-08-16
07:20 | 2023-08-16
03:53 | 2023-08-16
00:47 | 2023-08-16
00:27 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24