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صحة

تمارين قد تجنب الرجال الإصابة بـ9 أنواع من السرطان

Lebanon 24
16-08-2023 | 23:00
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يمارسون رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجات يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بتسعة أنواع من السرطان.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتمتعون بلياقة جيدة للقلب والجهاز التنفسي هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الرأس والرقبة والمعدة والبنكرياس والكبد والأمعاء والمستقيم والكلى والرئة والمريء.
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ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتمتعون بمستوى أعلى من اللياقة القلبية التنفسية كانوا:

- %19 أقل عرضة للإصابة بسرطان الرأس والعنق.

- %39 أقل عرضة للإصابة بسرطان المريء (أنبوب الغذاء).
 
 %21 أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

- %40 أقل عرضة للإصابة بالكبد السرطان.

- %18 أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

- %5 أقل عرضة للإصابة بسرطان المستقيم

- %20 أقل عرضة للإصابة بسرطان الكلى.

- %42 أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

- %12 أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس. (روسيا اليوم) 
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