Advertisement

صحة

كيف يمكن مقاومة الزكام ونزلات البرد؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1098277-638278544691117763.jpg
Doc-P-1098277-638278544691117763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل العلماء إلى نتيجة علمية جديدة مفادها بأن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف تساعد الجسم في التصدي لحالات البرد والزكام.

والخضروات الصليبية هي خضار من فصيلة الكرنبية وتحتها العديد من الأجناس والأنواع، مثل القرنبيط والملفوف والكرنب والرشاد والبروكلي، كما الخضروات الورقية الخضراء المشابهة.
Advertisement

وأخذت الفصيلة الاسم البديل وذلك من شكل أزهارها التي تشبه بتلاتها الأربعة شكل الصليب.

اكتشف العلماء أن الخضروات الصليبية تنشط الأداء التفاعلي لمستقبلات بروتين AHR الذي يملك تأثيرا قويا على الخلايا المناعية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية في الرئة.

تحتوي الرئة على حاجز مكون من طبقتين، واحدة من الخلايا البطانية والأخرى من الخلايا الظهارية، يجب الحفاظ على الحاجز قويا لدرء التلوث والفيروسات والبكتيريا.

أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران، ووجدوا أن AHR يلعب دورا مهما في الحفاظ على ذلك الحاجز قويا.

تبين أثناء الفحص أن الفئران المصابة بالأنفلونزا لديها دم في المساحات الهوائية بين رئتيها تسرب عبر حاجز تالف.

لكن مع وجود نسب جيدة من بروتين AHR توقف التسرب بنسب جيدة.

ورحبت كلير بورك الخبيرة في العدوى والمناعة بجامعة كوين ماري بلندن بالبحث.

وقالت: "الجزء المثير في هذه الدراسة هو أنها تحدد طريقة غير معروفة سابقا يمكن من خلالها للخلايا المبطنة للأوعية الدموية في الرئة أن تساهم في الدفاع ضد تلف الرئة بسبب الأنفلونزا".

وأضافت: البحث يزيد من الاحتمال المثير للاهتمام أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على الدفاعات ضد العدوى في الرئة".(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:30 | 2023-08-17
02:54 | 2023-08-17
02:30 | 2023-08-17
00:30 | 2023-08-17
23:30 | 2023-08-16
23:00 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24