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صحة
اكتشاف جديد.. حبوب منع الحمل الطارئ فعّالة مع مضاد للالتهابات
Lebanon 24
17-08-2023
|
10:18
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وجدت تجربة سريرية أن حبوب منع الحمل الطارئ (ليفونورجيستريل)، تكون أكثر فاعلية عند تناولها مع دواء مضاد للالتهابات.
و ليفونورجيستريل أحد أرخص وسائل منع الحمل الطارئ، وأكثرها استخداماً في العالم، ويتم تناول هذه الحبوب عندما يفوت تناول حبوب منع الحمل اليومية، وتعمل إذا لم يكن تم إطلاق البويضة من المبيض.
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ووفق مجلة "لانسيت"، سعت التجربة الجديدة لمعرفة كيفية تعزيز هذه الفاعلية، حيث أجرت الدكتورة كريستينا جيمزيل من جامعة هونغ كونغ وزملاؤها تجربة عشوائية في عيادة لتنظيم الأسرة بين عامي 2018 و2022.
وأعطيت نصف المشاركات ليفونورجيستريل وبيروكسيكام، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج التهاب المفاصل، بينما تناول النصف الآخر ليفونورجيستريل وحبوب دواء وهمي.
وحملت امرأة واحدة فقط في مجموعة الأدوية المضادة للالتهابات، بينما حملت 7 نساء في مجموعة الدواء الوهمي، ولم تكن هناك فروق في الآثار الجانبية بين المجموعتين.
وتوصلت النتائج إلى أنه تم منع 95% من حالات الحمل المتوقعة في مجموعة الأدوية المضادة للالتهابات مقارنة بـ 63% فقط، في مجموعة الدواء الوهمي المصاحب لحبوب منع الحمل الطارئ.
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