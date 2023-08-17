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صحة

هل تعانون من ارتفاع ضغط الدم؟ جرّبوا هذا المشروب "السحري"

Lebanon 24
17-08-2023 | 15:30
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لفت الدكتور سيرغي أغابكين الى أن العسل يعتبر وسيلة جيدة وفعالة في مكافحة أمراض البرد وفي الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.


واشار إلى "مشروب معجزة" يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وقال: "كل ما يجب عمله لتحضير المشروب هو خلط العسل بعصير الليمون وإضافة القرفة إليه أو الزنجبيل المبشور".
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ووفقا له، يعمل عصير الليمون كمدر قوي للبول في الجسم. ويسعى في الجسم إلى معادلة إدرار البول وزيادة كميته، ما يؤدي إلى تخفيض مستوى ضغط الدم.

 
 
هذا ولفت إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريا، مشيرا الى انه يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم. لذلك عند تناول هذا المشروب في المساء يكون له تأثير مهدئ، وتناوله في الصباح منشط.
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