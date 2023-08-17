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صحة
علاج جديد لداء شائع.. ينتظر الموافقة
Lebanon 24
17-08-2023
|
23:00
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كشفت دراسة جديدة من جامعة ييل أن نوعاً جديداً من الأدوية يسمّى مثبطات JAK2، يستطيع أن يعالج بشكل فعّال داء الثعلبة المتوسطة إلى الشديدة، وهي حالة فقدان الشعر التي كان من الصعب علاجها تاريخياً.
وداء الثعلبة حالة التهابية، إذ يعمل الدواء الجديد الذي يسمّى ديوروكسوليتنيب، وينتظر الموافقة حالياً، على تثبيط الالتهاب المسبب للمرض وإعادة توازن نظام المناعة، بحسب "هيلث داي".
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وقد تمت الموافقة العام الماضي، على عقارين من الجيل الأول من مثبطات JAK لعلاج الثعلبة هما باريسيتنيب، ورتليسيتنيب.
ومن المتوقع زيادة الخيارات العلاجية قريباً بالموافقة على دواء ثالث هو ديوروكسوليتنيب، حيث تتنوع حالات الثعلبة، ولا يناسب دواء واحد جميع الحالات.
والثعلبة حالة أكثر شيوعاً عند الأطفال، وفق تقارير طبية، لكنها يمكن أن تحدث في أي عمر. كما أنها شائعة في حالة وجود قريب مصاب بالمرض، أو لدى من عولجوا من السرطان باستخدام عقار يسمى نيفولوماب.
المصدر: 24.ae
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