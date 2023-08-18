لا تتجاهلها.. 4 علامات مبكرة للخرف تظهر في العيون فما هي؟

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توصف العيون بأنها نوافذ على الروح، لكن الخبراء اكتشفوا أنها يمكن أن تكون أيضا نافذة على الدماغ فبعض الإشارات التي تظهر عليها قد تكون منبها لخطر الإصابة بالخرف الذي يعدّ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، حيث فقد 1.8 مليون شخص بسبب المرض في عام 2019.ووجدت الدراسات سابقًا أن حالات مثل التعب وفقدان السمع واضطرابات النوم يمكن أن تتنبأ جميعها بخطر الإصابة بهذه الحالة.يورن سلوت جورجينسين، أخصائي طب العيون حذّر من العلامات الأربع للخرف، التي يمكنك اكتشافها في العين. وقال: "في بعض الحالات قد تكون هذه العلامات خفية وقد لا يمكن التعرف عليها على الفور، ومع ذلك في حالات أخرى قد تصبح ملحوظة بدرجة كافية"، وأوصى بمراقبة الأعراض التالية:تغييرات في الرؤيةالأفراد المصابين بالخرف قد يواجهون صعوبة في الإدراك البصري، بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان والتباينات.صعوبة القراءة أو الكتابةالخرف يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في فهم القراءة أو الكتابة بشكل متماسك أو فهم الرموز والأرقام.الهلوسة البصريةقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف من هلوسة بصرية (رؤية أشياء غير موجودة).ضعف الذاكرة البصريةقد يصبح استدعاء الوجوه أو الأماكن أو الأشياء أيضا تحديا للأفراد المصابين بالخرف.إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين فمن الضروري اتخاذ إجراء فوري والتحدث إلى طبيبك العام.تشمل العلامات الأخرى للحالة ما يلي:فقدان الذاكرة.صعوبة في التركيز.صعوبة متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.تغيرات في المزاج. (سكاي نيوز)