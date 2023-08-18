Advertisement

صحة

لا تتجاهلها.. 4 علامات مبكرة للخرف تظهر في العيون فما هي؟

Lebanon 24
18-08-2023 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1098603-638279401240794389.jpg
Doc-P-1098603-638279401240794389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصف العيون بأنها نوافذ على الروح، لكن الخبراء اكتشفوا أنها يمكن أن تكون أيضا نافذة على الدماغ فبعض الإشارات التي تظهر عليها قد تكون منبها لخطر الإصابة بالخرف الذي يعدّ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، حيث فقد 1.8 مليون شخص بسبب المرض في عام 2019.
Advertisement

ووجدت الدراسات سابقًا أن حالات مثل التعب وفقدان السمع واضطرابات النوم يمكن أن تتنبأ جميعها بخطر الإصابة بهذه الحالة.

يورن سلوت جورجينسين، أخصائي طب العيون حذّر من العلامات الأربع للخرف، التي يمكنك اكتشافها في العين. وقال: "في بعض الحالات قد تكون هذه العلامات خفية وقد لا يمكن التعرف عليها على الفور، ومع ذلك في حالات أخرى قد تصبح ملحوظة بدرجة كافية"، وأوصى بمراقبة الأعراض التالية:

تغييرات في الرؤية

الأفراد المصابين بالخرف قد يواجهون صعوبة في الإدراك البصري، بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان والتباينات.

صعوبة القراءة أو الكتابة

الخرف يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في فهم القراءة أو الكتابة بشكل متماسك أو فهم الرموز والأرقام.

الهلوسة البصرية

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف من هلوسة بصرية (رؤية أشياء غير موجودة).

ضعف الذاكرة البصرية

قد يصبح استدعاء الوجوه أو الأماكن أو الأشياء أيضا تحديا للأفراد المصابين بالخرف.

إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين فمن الضروري اتخاذ إجراء فوري والتحدث إلى طبيبك العام.

تشمل العلامات الأخرى للحالة ما يلي:

فقدان الذاكرة.
صعوبة في التركيز.
صعوبة متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.
تغيرات في المزاج. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:11 | 2023-08-18
23:00 | 2023-08-17
19:49 | 2023-08-17
15:30 | 2023-08-17
14:30 | 2023-08-17
10:18 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24