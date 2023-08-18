Advertisement

صحة

أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق لحماية الأسنان

Lebanon 24
18-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1098671-638279579466987115.png
Doc-P-1098671-638279579466987115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصى أحد اطباء الاسنان بضرورة التأكد، قبل أن تغسل أسنانك بالفرشاة في الصباح، من أنك لا تتناول أطعمة قد تكون ضارة للغاية بمينا الأسنان.

وحذر الدكتور أبل عزيزي، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة هارلي لطب الأسنان الخاص، من تناول الحمضيات كأول شيء في الصباح، موضحا: "إن تجنب الحمضيات أول شيء في الصباح أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها. والفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون تحتوي على حامض السيتريك الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس".
Advertisement

وأضاف: "إن إنتاج اللعاب في الصباح أقل، ما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض، وتناول الفواكه الحمضية في هذا الوقت يمكن أن يزيد الضرر. يُنصح بخيارات إفطار أقل حمضية لحماية مينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام."

وأيا كان ما تقرر تناوله في وجبة الإفطار، يُنصح بشدة بالامتناع عن غسل أسنانك بالفرشاة حتى مرور 30 دقيقة على الأقل.

وإذا لم تكن ممن يتناولون الإفطار في الصباح، فستحتاج أيضا إلى التفكير في المشروب الذي تتناوله، حيث ينصح الدكتور عزيزي أيضا بعدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

وأوضح أن "تجنب القهوة أول شيء في الصباح موصى به لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:30 | 2023-08-18
03:35 | 2023-08-18
02:11 | 2023-08-18
00:22 | 2023-08-18
23:00 | 2023-08-17
19:49 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24