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صحة
أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق لحماية الأسنان
Lebanon 24
18-08-2023
|
08:00
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أوصى أحد اطباء الاسنان بضرورة التأكد، قبل أن تغسل أسنانك بالفرشاة في الصباح، من أنك لا تتناول أطعمة قد تكون ضارة للغاية بمينا الأسنان.
وحذر الدكتور أبل عزيزي، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة هارلي لطب الأسنان الخاص، من تناول الحمضيات كأول شيء في الصباح، موضحا: "إن تجنب الحمضيات أول شيء في الصباح أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها. والفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون تحتوي على حامض السيتريك الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس".
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وأضاف: "إن إنتاج اللعاب في الصباح أقل، ما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض، وتناول الفواكه الحمضية في هذا الوقت يمكن أن يزيد الضرر. يُنصح بخيارات إفطار أقل حمضية لحماية مينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام."
وأيا كان ما تقرر تناوله في وجبة الإفطار، يُنصح بشدة بالامتناع عن غسل أسنانك بالفرشاة حتى مرور 30 دقيقة على الأقل.
وإذا لم تكن ممن يتناولون الإفطار في الصباح، فستحتاج أيضا إلى التفكير في المشروب الذي تتناوله، حيث ينصح الدكتور عزيزي أيضا بعدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.
وأوضح أن "تجنب القهوة أول شيء في الصباح موصى به لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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