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صحة
طبيب يكشف أعراضاً غير واضحة لأمراض الكلى
Lebanon 24
18-08-2023
|
11:00
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يمكن أن تشير أعراض وعلامات مختلفة إلى أمراض الكلى، مثل تورم الوجه والساقين والألم في أسفل الظهر وألم الظهر وفقدان الشهية.
ويقول الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة: "توجد أعراض عديدة قد تشير إلى أمراض الكلى المحتملة. أول هذه الأعراض صعوبة التبول والتبول المتكرر غير المريح، وكذلك ظهور أعراض التهاب المثانة. وتشمل العلامات الأخرى تورم الوجه أو الساقين ، وفقدان الشهية غير المبرر، ووجود دم في البول، وألم حاد في أسفل الظهر أو الظهر. في بعض الأحيان يكون هناك ارتفاع في درجة حرارة الجسم و/أو ارتفاع مستوى ضغط الدم".
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ووفقا له، يمكن أن يصاب الإنسان بأمراض الكلى في مختلف مراحل العمر بما فيها الجنين في أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة. ويمكن أن تظهر الأمراض الوراثية مباشرة بعد الولادة أو بعد سنوات، بيد ان الخلل الوظيفي الحاد للكلى يظهر عادة خلال عامين بعد الولادة.
ويقول: "لتشخيص أمراض الكلى المحتملة في الوقت المناسب، يجب إجراء تحاليل مخبرية: فحص البول والدم العام. ويوصى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكلى بإجراء الفحوص اللازمة دوريا. ويشمل هذا مرضى السكري والذئبة الحمامية الجهازية وارتفاع مستوى ضغط الدم. كما يوصى بإجراء الفحص اللازم بعد تناول الأدوية السامة للكلى".
ووفقا له، يمكن ان تتطور أمراض الكلى بصورة غير محسوسة، ولكن نتائج التحاليل يمكن أن تكشفها في مراحل مبكرة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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