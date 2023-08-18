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صحة

قبل شرب القهوة في الصباح.. هذا ما عليك فعلها دائماً

Lebanon 24
18-08-2023 | 23:00
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يبدأ الكثيرون نهارهم بتناول فنجان من القهوة، لكن الخبراء يحذرون من ضرر القيام بهذا أول شيء عند الاستيقاظ، وقدموا خمس خطوات يجب القيام بها قبل تناول المشروب المفضل.

وقالت خبيرة تغذية شهيرة باسم غابي، من The Fast 800، إن تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يدفع جسمك إلى وضع الضغط العالي، عبر إطلاق هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي تسبب استجابة مفرطة التحفيز.
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هناك خمس طرق لمكافحة هذا:

- الترطيب: تنصح غابي أولا بشرب الكثير من الماء قبل تناول كوب القهوة.

- المغذيات: تتمثل النصيحة الثانية في أن تبدأ اليوم بوجبة مليئة بالألياف والبروتين لموازنة مستويات السكر في الدم.

- التمرين: وتنصح خبيرة التغذية غابي بممارسة نوع من النشاط البدني قبل شرب القهوة، وجعلها "علاجا بعد صالة الألعاب الرياضية". وقالت: "في غضون الساعة الأولى من الاستيقاظ، ترتفع مستويات الكورتيزول لدينا بشكل مثالي وتنخفض بشكل حاد في استجابة تُعرف باسم استجابة إيقاظ الكورتيزول لدينا. وهذا الارتفاع والانخفاض في هرمون الكورتيزول يمثل نظاما عصبيا صحيا وله في الواقع تأثير كبير على صحتنا المناعية وحتى خطر تطور المناعة الذاتية".

- الصبر: تأخير تناول الكافيين لمدة 90 دقيقة على الأقل يعزز مستويات الطاقة العالية طوال اليوم.

- ضوء النهار:  التعرض للضوء الطبيعي خلال الساعة الأولى أو نحو ذلك من الاستيقاظ هو طريقة رائعة لدعم التوازن الهرموني الأمثل. التعرض للضوء في الصباح هو منظم ضخم لإيقاع الساعة البيولوجية والتعرض للضوء يؤدي إلى إطلاق صحي للكورتيزول في الصباح لدعم إيقاع الجسم الطبيعي.







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