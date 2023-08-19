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صحة
فوائد التفاح كثيرة.. ماذا عن مضاره؟
Lebanon 24
19-08-2023
|
10:10
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تحدث خبير التغذية الدكتور أوليغ كريفوشينكوف، في برنامج تلفزيوني عن فوائد ومضار التفاح، مشيراً إلى أن التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.
وتكمن فوائد التفاح في احتوائه على: نسبة عالية من البكتين، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؛ فيتامين С والبوتاسيوم؛ ألياف غذائية ذائبة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؛ مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومادة الكيرسيتين الموجودة في التفاح، التي تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.
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أما مضار التفاح فهي:
- يمكن أن يهيج المعدة لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض والألياف الغذائية؛
- يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغثيان واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.
- يسبب الانتفاخ لدى البعض، بسبب نقص الإنزيمات التي تهضم الألياف الغذائية النباتية.
ووفقا له، يحتوي التفاح الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي أيضا الخلايا العصبية من تاثير الجذور الحرة، ما يمنع تطور العمليات التنكسية في الدماغ.
المصدر:
روسيا اليوم
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