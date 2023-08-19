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صحة
عدسات ترشيح الضوء الأزرق.. هل هي فعّالة؟
Lebanon 24
19-08-2023
|
23:00
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رجحت مراجعة بحثية ألا تحدث النظارات التي يتم تسويقها لتصفية الضوء الأزرق أي فرق، في إجهاد العين الناجم عن استخدام الكمبيوتر، أو جودة النوم.
وراجع الباحثون 17 تجربة عشوائية، ولم يجدوا دليلاً على أن فلاتر عدسات ترشيح الضوء الأزرق تحمي من تلف شبكية العين، النسيج الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين.
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وأجرى المراجعة باحثون في جامعات ملبورن ولندن وموناش وسيتي، بحسب "مديكال إكسبريس"، باستخدام قاعدة بيانات لـ 17 تجربة في 6 بلدان.
وقالت الدكتورة لورا داوني المشرفة على البحث: "وجدنا أنه قد لا تكون هناك مزايا قصيرة المدى لاستخدام عدسات النظارات، التي تعمل بفلتر الضوء الأزرق لتقليل التعب البصري المرتبط باستخدام الكمبيوتر، مقارنةً بعدسات ترشيح الضوء غير الأزرق".
وأضافت "كما أنه من غير الواضح حالياً ما إذا كانت هذه العدسات تؤثر على جودة الرؤية أو النتائج المتعلقة بالنوم، ولا يمكن استخلاص أي استنتاجات حول أي آثار محتملة على صحة الشبكية على المدى الطويل".
ودعت النتائج المستهلكين إلى أن يكونوا على دراية بهذه النتائج عند اتخاذ قرار شراء هذه النظارات.
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