نصائح ذهبية لجميع مالكي العدسات اللاصقة.. ما هي؟

يتعين على الأشخاص، الذين يرتدون عدسات لاصقات، الاهتمام بتنظيفها على نحو سليم واستبدالها بانتظام، وذلك لحماية العين من الالتهابات.



وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، أنه مع مرور الوقت تتراكم الرواسب على العدسات اللاصقة، مثل جزيئات الأوساخ والمواد الشبيهة بالدهون، والتي تجعلها أقل نفاذية للأكسجين، مما يتسبب في الإصابة بجفاف العين وتهيج والتهابات بها.

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لذا شددت الرابطة على ضرورة تنظيف العدسات اللاصقة بانتظام. وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت الرابطة أنه يتم خلع العدسات اللاصقة ووضعها على راحة اليد المغسولة جيداً، ثم فركها ببضع قطرات من محلول التنظيف بالإصبع الصغير لحوالي 20 ثانية على شكل نجمة.



لا لماء الصنبور

وحذرت الرابطة من استعمال ماء الصنبور لتنظيف العدسات اللاصقة، معللة ذلك بأن ماء الصنبور لا يساعد على إزالة الرواسب بصورة جيدة من ناحية، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالعدة؛ كونه لا يتمتع بأي تأثير قاتل للجراثيم أو تأثير معقم من ناحية أخرى، فضلا عن ارتفاع خطر تراكم رواسب كلسية على العدسات اللاصقة، مما يؤثر بالسلب على نفاذية الأكسجين.

ويُراعى أيضاً الالتزام بمدة الاستخدام المقررة للعدسات اللاصقة؛ حيث ينبغي استبدال العدسات المخصصة ليوم واحد بعد الانتهاء من استعمالها، في حين ينبغي الاحتفاظ بالعدسات المخصصة للاستخدام لمدة شهر في محلول التعقيم الخاص بها، وذلك للحيلولة دون تكاثر الجراثيم في وعاء حفظ العدسات اللاصقة.



مستحضرات التجميل

ومن جانبها، أوصت بوابة الجمال الألمانية "هاوت.دي" بمراعاة بعد النقاط المهمة عند استخدام مستحضرات التجميل، وذلك حتى لا تتهيج العيون أو تجف دون داع، مشيرة إلى أنه ينبغي ارتداء العدسات قبل وضع المكياج حتى لا تتسرب أي جزيئات تحت العدسة وتتسبب في تهيج العين.

وعند استخدام ظلال الجفون، ينبغي استخدام المستحضرات ذات القوام الكريمي؛ نظراً لأن المستحضرات ذات قوام البودرة يمكن أن تدخل جزيئات صغيرة منها إلى العين وتترسب على العدسات اللاصقة وتتسبب في تهيج العين.

كما لا يجوز تطبيق قلم الكحل على حافة الجفن مباشرة - ما يسمى بخط الماء - ولكن خارج صف الرموش.

وعند وضع الماسكارا، ينبغي الحرص على عدم ترسب أي شيء على حواف الجفن، وألا يلامس العدسات اللاصقة.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب في حالة حدوث متاعب عند ارتداء العدسات اللاصقة مثل الألم والاحمرار والحرقان والحكة؛ حيث تعد هذه الأعراض بمثابة علامات تحذيرية يجب تحديد سببها وعلاجه في الوقت المناسب للحفاظ على صحة العين.