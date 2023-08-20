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صحة

دراسة جديدة.. إليكم فوائد اليوغا في علاج الربو

Lebanon 24
20-08-2023 | 02:00
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تبين أن الدمج بين تمرينات اليوغا والتدريبات الهوائية وتمرينات التنفس يمكن أن يحسن من وظيفة الرئة لدى مرضى الربو.

ونصح الخبراء الألمان استناداً على دراسة حديثة تم إجراؤها مؤخراً في الصين بدمج تقنيات التنفس والاسترخاء مع اليوغا والتدريبات الهوائية لتعزيز وظائف الرئة والحجاب الحاجز.
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وتعرف تقنيات التنفس المخصصة لمنطقة الحجاب الحاجز بالتنفس البطني؛ حيث تتحرك البطن بدلاً من الصدر مع كل نفس، بحسب ما أفادت به مجلة مجلة "هيلبراكسيسنت".

وتجدر الإشارة إلى أن الربو حالة مرضية تضيق فيها الشعب الهوائية وتنتفخ، وقد ينتج عنها مخاط إضافي، وهو ما يجعل التنفس صعباً ويؤدي إلى السعال، وظهور صوت صفير "أزيز الصدر" عند الزفير وضيق النفس.
وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيط، وبالنسبة للآخرين، قد يصبح الربو مشكلة كبيرة تعيق الأنشطة اليومية، وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
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