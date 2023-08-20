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صحة

6 تمارين ذهنية تجعل عقلك أكثر حدة وشبابًا.. تعرف عليها!

Lebanon 24
20-08-2023 | 11:00
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يهتم الجميع بامتلاك عقل قوي وربما لا يعلم البعض أن هناك بعض التمارين الذهنية لتعزيز قوة الدماغ، إلى جانب التواصل الاجتماعي مع أشخاص جدد وخوض المناقشات وتبادل الآراء.

ويقدم تقرير، نشره موقع "OnlyMyHealth"، عددا من التمارين تساعد في الحفاظ على التركيز العالي وتعزيز الذاكرة، وهي كالآتي:
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1. التأمل
يمكن أن يبطئ التأمل شيخوخة الدماغ، بينما يتحكم الشخص في أفكاره المتسارعة، فإنه يدرب عقله على التركيز بشكل أفضل.

2. التخيل التصويري
إنه تمرين بسيط لتحسين الذاكرة، بعد أن يستيقظ الشخص يغمض عينيه ويتخيل كيف سيبدو يومه بوضوح.

3. تبديل الأيدي
يعد تمرين تبديل الأيدي تحديًا للدماغ، حيث يستخدم الشخص يده غير المسيطرة لأداء المهام اليومية مثل الكتابة وتناول الطعام.

4. لعبة بطاقة الذاكرة
يمكن اللعب بشكل تقليدي بالبطاقات أو تنزيل لعبة بطاقة الذاكرة على الهاتف الذكي، وكما يوحي اسم اللعبة فإنه ممارستها تقوي الذاكرة والتركيز.
 
5. كلمات متقاطعة
يعتبر حل ألغاز الكلمات المتقاطعة بمثابة تمرين يحفز الدماغ، ويمكن أن يمنع تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر وسيحسن أيضًا المفردات والمعلومات العامة للشخص.

6. شطرنج
يمكن أن يؤدي لعب الشطرنج إلى تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، ويمكن أن يساعد العقل أيضًا على التكيف مع السلوكيات الجديدة. (العربية) 
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