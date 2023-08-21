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صحة

سرطان الجلد... علامات تظهر عند صعود الدرج

Lebanon 24
21-08-2023 | 01:35
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مع وجود أكثر من 200 نوع من السرطان قد يكون من الصعب أحيانا معرفة الأعراض المسببة لبعضها بصرف النظر عن الأعراض الجلية الواضحة مثل ظهور الكتل والنزيف.

وعندما يتعلق الأمر بسرطان الجلد فهناك علامات واضحة تدل عليه مثل الشامات التي تغير شكلها أو لونها.
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إلا أن هناك علامات أخرى على سرطان الجلد يجب ألا تتجاهلها أبدا، وأحد هذه العلامات هو ضيق التنفس والذي يمكن أن يحدث إذا انتشر الورم الميلانيني إلى الرئتين مما قد يتسبب بالسعال المصحوب بالدم أحيانا.

وقد تظهر هذه الأعراض أثناء قيامك بالأنشطة اليومية مثل صعود الدرج أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

يتم تشخيص حوالي 17500 شخص كل عام بسرطان الجلد، وغالبا ما تزداد المخاطر مع التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

تشمل علامات سرطان الجلد المعروفة:

بقع بنية كبيرة.
شامة يتغير لونها أو حجمها أو تصبح نازفة.
آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورا بالحرقة.
بقع داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف. (سكاي نيوز عربية) 
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