هل تُعوّض القهوة قلة النوم؟

إختبر بحث في جامعة ميتشغان التدخلات التي قد تعكس الآثار السلبية للنوم.



وفي إحدى التجارب عن تأثير القهوة كان على المشاركين إعداد كعكة، مع تذكّر أماكن تخزين المكونات، ويعني ذلك أن نسيان أحدها لن يجعل ناتج الكعكة مرغوباً، وتبين أن الكافيين لم يجعل نتائج التدبير المنزلي سليمة.

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هذا وتضمنت تجارب الدراسة بقاء الطلبة المشاركين ليلة مستيقظين مع الحصول على قيلولة بين 30 و60 دقيقة، ثم تكليفهم بمهام تتطلّب التفكير في اليوم التالي، وتبين ضعف الانتباه لدى من لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، وفق "ذا كونفرسيشن".

وفي السياق، قالت الدكتورة كيمبرلي فين، المشرفة على البحث: "قد تساعد قيلولة قصيرة على التحسن في الليالي التي تحتاج فيها إلى البقاء مستيقظاً، لكنها لا تحسن الأداء في اختبار الجبر، على الرغم من أنها قد تتيح لك الاستمتاع بسهرة تلعب فيها لعبة مثل كاندي كراش".



وأضافت: "باختصار، النوم الكافي ضروري لعقلك وصحتك النفسية، وببساطة لا يوجد بديل للنوم".