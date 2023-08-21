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صحة

معلومات "مغلوطة" شائعة.. هل يساعد شرب الماء على فقدان الوزن؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:00
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تنتشر معتقدات بأن تناول الماء يساهم في إنقاص الوزن إلا أن هنالك العديد من الأفكار المغلوطة حول تأثير ذلك على عملية فقدان الوزن.

فيما يلي حقائق مثبتة علمياً حول دور تناول المياه في إنقاص الوزن وبعض الأفكار المغلوطة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:
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- الماء يساعد على حرق السعرات الحرارية: وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على 14 شاباً أن شرب 500 مل من الماء زاد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة بنحو 24٪. وعلى الرغم من ذلك، استمر هذا التأثير لمدة ساعة فقط، وهذا لن يترجم إلى فرق كبير على الإطلاق في عملية فقدان الوزن. 

- الماء مع الوجبات يقلل الشهية: أظهرت إحدى الدراسات أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن فقدوا 2 كجم خلال فترة 12 أسبوعاً، عندما شربوا الماء قبل الوجبات، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا أي ماء مع وجبتهم.

- الماء فقط لا يكفي لإنقاص الوزن: هناك أدلة تظهر بأن خلط الماء بمواد أخرى مثل الألياف أو الحساء أو الصلصات النباتية، يمكن أن يؤخر من سرعة إفراغ المعدة لمحتوياتها، مما يعني الشعور بالشبع لفترة أطول.
المصدر: 24.ae
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