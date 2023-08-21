Advertisement

صحة

ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بفيروس كورونا؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1099650-638282509708371610.jpg
Doc-P-1099650-638282509708371610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تحليل للسجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 45 ألف شخص، أن عدوى فيروس كورونا مرتبطة بشكل كبير بتطور ارتفاع ضغط الدم.

ومن المعروف أن عدوى كورونا تكون عادة أكثر حدة لدى مرضى ضغط الدم، بما في ذلك ارتفاع معدلات الاستشفاء والوفيات، مقارنة بمن لديهم ضغط دم طبيعي، لكن لم يكن مؤكداً أن العدوى سبب مستقل في تطوّر حالة الضغط المرتفع.
Advertisement

ونُشرت نتائج البحث اليوم في دورية "هايبرتنشن"، وأجرى الدراسة فريق في كلية طب ألبرت أينشتاين بنيويورك، استناداً إلى السجلات الصحية للمدينة. وقارن الباحثون بين بيانات أكثر من 45 ألف مصاب بعدوى كوفيد-19، وحوالي 14 ألف مصاب بالإنفلونزا، تم نقلهم إلى المستشفى بين آذار 2020 وشباط 2022، وعادوا إليها خلال فترة متابعة متوسطها 6 أشهر، ولم يكن لديهم تاريخ مع ارتفاع الضغط قبل العدوى.

ووجد التحليل أنه خلال فترة المتابعة، أصيب بارتفاع الضغط 21% من الذين دخلوا المستشفى نتيجة عدوى كورونا، مقارنة بـ 16% ممن دخلوا المستشفى بسبب الإنفلونزا، و4 ممن لم يدخلوا المستشفى بسبب الإنفلونزا.
 
بيّنت النتائج أن الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، أو يعانون من حالات موجودة مسبقاً، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرض الشريان التاجي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
المصدر: 24.ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:21 | 2023-08-21
11:19 | 2023-08-21
10:28 | 2023-08-21
08:44 | 2023-08-21
06:35 | 2023-08-21
04:45 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24