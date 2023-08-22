Advertisement

صحة

أثناء ركن السيارة... مرض خطير قد تظهر عوارضه

Lebanon 24
22-08-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1099802-638282996055456188.jpg
Doc-P-1099802-638282996055456188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر الفقد التدريجي للذاكرة إحدى العلامات الواضحة للإصابة بالزهايمر والتي يمكن من خلالها تشخيص الإصابة بالمرض، إلا أن هناك أعراض أخرى تدلل على الحالة يجب الانتباه إليها.

أحد هذه الأعراض هو تغير قدرة الشخص في الحكم على المسافات فيواجه صعوبة باستخدام السلالم وركن السيارة مثلا.
Advertisement

وأوضحت العديد من الأبحاث السابقة أن مشاكل الرؤية قد تكون العلامة "الأولى" للخرف.

قال طبيب العيون يورن سلوت يورجنسن: ""يعتقد بعض الناس أن زيارة طبيب العيون ضرورية فقط إذا عانوا من حالة في العين نفسها، هذا مفهوم خاطئ منتشر على نطاق واسع".

وتشير الأبحاث التي أجراها معهد ويل للعلوم العصبية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى أن فحوصات شبكية العين يمكن أن تكتشف التغير في الأوعية الدموية ويمكن أن تكون علامة تحذير أخرى تتعلق بتشخيص محتمل لمرض الزهايمر.

وأضاف يورجنسن: "في الواقع، قد يكون طبيب العيون هو أول طبيب يشخص حالة طبية لأن العلامات الأولية قد تظهر في العين".

وأكد أن "مدى خطورة العلامات التحذيرية المبكرة والشديدة يمكن أن يختلف من شخص لآخر".(سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2023-08-22
03:00 | 2023-08-22
02:00 | 2023-08-22
01:46 | 2023-08-22
01:00 | 2023-08-22
00:00 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24