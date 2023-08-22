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صحة

مفاجأة عن حليب الحمير.. تابعوا التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:49
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كشف أستاذ العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني، أن الحليب عموما قد يؤدي إلى وفاة من يعانون من حساسية اللاكتوز، مضيفا أن حليب الحمير صحي ويستخدمه البعض كعلاج.
وقال القحطاني خلال لقاء له مع برنامج "موزون": " كل أنواع الحليب تحتوي على دهون وكوليسترول، ولكن النسبة تختلف من نوع إلى آخر، سواء حليب إبل أو غنم أو بقر"، مشيرا إلى أن النسبة الموجودة في حليب الإبل لا تضر الإنسان. بعض الناس يحبون حليب الخيول، والبعض يستخدمون حليب الحمار كعلاج، وهذا صحيح، والبعض يشربون حليب الحمار ويعتبرونه صحي".
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وأشار إلى أن سكر الحليب اللاكتوز لا يوجد في أغلب الخضروات والفاكهة، بينما يوجد في الحليب، ولكن من لديهم حساسية من اللاكتوز يجب عليهم عدم تناوله، لأن أغلبهم إذا تناولوه قد يتعرضون لأضرار تصل إلى الوفاة.

ولفت الدكتور أن كل أنواع الحليب تحتوي على المعادن مثل الحليب والنحاس والمغنسيوم والكالسيوم وغيرها، بالإضافة إلى أنواع السكاكر. (روسيا اليوم)
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