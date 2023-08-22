Advertisement

صحة

موافقة أميركية على لقاح يحمي الحوامل من "فيروس تنفسي"

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1099921-638283227385216370.jpg
Doc-P-1099921-638283227385216370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، على تلقي النساء الحوامل لقاح شركة "فايزر" المضاد للفيروس المخلوي التنفسي، وذلك خلال منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أجنتهن.
وتسمح الموافقة بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعا من بداية الحمل، لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع، حتى يصلوا إلى عمر 6 أشهر.
Advertisement

وكانت لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير من خبراء خارجيين، قد أيدت سلامة وفعالية لقاح فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي بالنسبة للنساء، خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، وذلك في شهر أيار.

ولم يستطع متحدث باسم فايزر التعليق على السبب الذي دفع إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على مدى زمني أقصر لتلقي الجرعة، لكنه قال إن الشركة "واثقة من أن اللقاح سيكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، ومعدلات الإصابة بالفيروس".

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟
هو فيروس شائع، يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه نزلات البرد، لكن يمكنه أن يؤدي أيضا للإصابة بأعراض مرضية شديدة ودخول المريض إلى المستشفى.

واللقاح الذي يباع تحت الاسم التجاري "أبريزفو"، حصل بالفعل على الموافقة ليستخدمه من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، لمنع الإصابة بالمرض الذي يقتل ما يقدر بنحو 160 ألف شخص على مستوى العالم سنويا. لكن الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة للفيروس المخلوي التنفسي.

وتشير بيانات حكومية إلى أن ما يتراوح بين 58 ألفا إلى 80 ألف طفل دون الخامسة يدخلون إلى المستشفيات سنويا بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الاستخدام الجديد للقاح، ليصبح أول لقاح متاح على نطاق واسع بالولايات المتحدة يمكن للأمهات تلقيه للوقاية من الفيروس.

ومن المتوقع أن تصدر الموافقة قريبا في أعقاب إعطاء إدارة الأغذية والعقاقير الضوء الأخضر. (الجرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2023-08-22
11:22 | 2023-08-22
08:49 | 2023-08-22
05:24 | 2023-08-22
05:00 | 2023-08-22
04:06 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24