لعظام قوية.. قللوا اللحوم الحمراء!





وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا، ونشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".

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وقالت الباحثة سوفي إتكونن إن تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي، مع زيادة استهلاك البقوليات مثل البازلاء والفاصوليا، يعد أمرا آمنا لإمداد الجسم بالبروتين، كما أن صحة العظام لا تتعرض للخطر بسبب هذا التغيير في النظام الغذائي.



وفي الدراسة، اتبع 102 فنلندي نظاما غذائيا لمدة 6 أسابيع، إذ استهلكت مجموعة أولى 760 غراما من اللحوم الحمراء والمعالجة أسبوعيا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي البروتين المتناول، وهي كمية تتوافق مع متوسط استهلاك البروتين للرجال الفنلنديين.



أما المجموعة الأخرى فقد استهلكت منتجات غذائية تعتمد على البقوليات، وخاصة البازلاء والفول، بما يعادل 20% من إجمالي البروتين المتناول. أظهرت دراسة أن تناول المنتجات الغذائية القائمة على البازلاء والفول بشكل جزئي بدل اللحوم الحمراء والمعالجة يضمن كميات كافية من الأحماض الأمينية في النظام الغذائي، ولا يؤثر سلبا على صحة العظام.وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا، ونشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".وقالت الباحثة سوفي إتكونن إن تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي، مع زيادة استهلاك البقوليات مثل البازلاء والفاصوليا، يعد أمرا آمنا لإمداد الجسم بالبروتين، كما أن صحة العظام لا تتعرض للخطر بسبب هذا التغيير في النظام الغذائي.وفي الدراسة، اتبع 102 فنلندي نظاما غذائيا لمدة 6 أسابيع، إذ استهلكت مجموعة أولى 760 غراما من اللحوم الحمراء والمعالجة أسبوعيا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي البروتين المتناول، وهي كمية تتوافق مع متوسط استهلاك البروتين للرجال الفنلنديين.أما المجموعة الأخرى فقد استهلكت منتجات غذائية تعتمد على البقوليات، وخاصة البازلاء والفول، بما يعادل 20% من إجمالي البروتين المتناول.

ولم يجد الباحثون أي اختلافات بين المجموعات الغذائية في علامات تكوين العظام. ولم يختلف تناول الكالسيوم أو فيتامين "د" بين المجموعات. وكان تناول الكالسيوم يتماشى مع التوصيات الغذائية المعمول بها في فنلندا.



وكان تناول فيتامين "د" قريبا جدا من التوصيات، إذ استوفى متوسط ما أخذته المجموعتان من الأحماض الأمينية والبروتينات الأساسية التوصيات المعمول بها.



أصبحت النظم الغذائية القائمة على النباتات أكثر شيوعا بشكل متزايد، كما تؤكد توصيات التغذية في بلدان الشمال الأوروبي المحدثة مؤخرا على تقييد استهلاك اللحوم والاعتدال في استهلاك منتجات الألبان.