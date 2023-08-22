28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لعظام قوية.. قللوا اللحوم الحمراء!
Lebanon 24
22-08-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أن تناول المنتجات الغذائية القائمة على البازلاء والفول بشكل جزئي بدل اللحوم الحمراء والمعالجة يضمن كميات كافية من الأحماض الأمينية في النظام الغذائي، ولا يؤثر سلبا على صحة العظام.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا، ونشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".
Advertisement
وقالت الباحثة سوفي إتكونن إن تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي، مع زيادة استهلاك البقوليات مثل البازلاء والفاصوليا، يعد أمرا آمنا لإمداد الجسم بالبروتين، كما أن صحة العظام لا تتعرض للخطر بسبب هذا التغيير في النظام الغذائي.
وفي الدراسة، اتبع 102 فنلندي نظاما غذائيا لمدة 6 أسابيع، إذ استهلكت مجموعة أولى 760 غراما من اللحوم الحمراء والمعالجة أسبوعيا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي البروتين المتناول، وهي كمية تتوافق مع متوسط استهلاك البروتين للرجال الفنلنديين.
أما المجموعة الأخرى فقد استهلكت منتجات غذائية تعتمد على البقوليات، وخاصة البازلاء والفول، بما يعادل 20% من إجمالي البروتين المتناول.
ولم يجد الباحثون أي اختلافات بين المجموعات الغذائية في علامات تكوين العظام. ولم يختلف تناول الكالسيوم أو فيتامين "د" بين المجموعات. وكان تناول الكالسيوم يتماشى مع التوصيات الغذائية المعمول بها في فنلندا.
وكان تناول فيتامين "د" قريبا جدا من التوصيات، إذ استوفى متوسط ما أخذته المجموعتان من الأحماض الأمينية والبروتينات الأساسية التوصيات المعمول بها.
أصبحت النظم الغذائية القائمة على النباتات أكثر شيوعا بشكل متزايد، كما تؤكد توصيات التغذية في بلدان الشمال الأوروبي المحدثة مؤخرا على تقييد استهلاك اللحوم والاعتدال في استهلاك منتجات الألبان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
Lebanon 24
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
03:25 | 2023-08-22
22/08/2023 03:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
02:26 | 2023-08-22
22/08/2023 02:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-08-22
22/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
07:44 | 2023-08-22
22/08/2023 07:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:00 | 2023-08-23
حول علاج الشيخوخة... اليكم هذا الخبر
23:24 | 2023-08-22
كيف يمكن أن تحافظ على أن يكون مظهر جسمك أصغر من عمرك؟
15:35 | 2023-08-22
صورة للشبكية تكشف مرض باركنسون قبل التشخيص.. كيف؟
13:00 | 2023-08-22
العلم يحسم الجواب... هل تقي جراحات السمنة من السرطان؟
11:22 | 2023-08-22
انتبهوا لأطفالكم... هذا ما تفعله الشاشات بصحتهم
11:00 | 2023-08-22
موافقة أميركية على لقاح يحمي الحوامل من "فيروس تنفسي"
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
23/08/2023 07:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
23/08/2023 07:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
23/08/2023 07:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24