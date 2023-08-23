عادات سية تؤدي الى ظهور الكرش... ما هي؟

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ينصح الخبراء بضرورة الوعي والتركيز عند تناول الطعام وعدم تشتيت الانتباه بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الأخبار عبر الهاتف الذكي أو مشاهدة التليفزيون أثناء تناول وجبة خفيفة.وحدد الخبراء عدد من العادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها عند تناول الطعام لتجنب المعاناة من تراكم دهون البطن أو مايعرف بـ"الكرش"، بحسب ما نشره موقع WebMed:1- سرعة التهام الطعاميستغرق العقل حوالي 20 دقيقة لتلقي رسالة من المعدة مفادها أنه ممتلئ.إذا كان الشخص يلتهم الطعام بسرعة كبيرة، فإنه سيستمر في تناول كميات بعد النقطة التي يحتاجها الجسم، مما يعني استهلاك سعرات حرارية أكثر واكتساب المزيد من الكيلوغرامات.2- قلة النومأفادت نتائج إحدى الدراسات أن البالغين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة، اكتسبوا دهونا في البطن أكثر من أولئك الذين حصلوا على المزيد من ساعات النوم الجيد.3 - الوجبات في وقت متأخريجب منح الجهاز الهضمي وقتا للقيام بهضم وحرق السعرات الحرارية في وجبة العشاء عن طريق تناولها في وقت مبكر من المساء.وكلما تأخر موعد وجبة العشاء، قل عدد الساعات التي يحتاجها الجسم لاستهلاك محتواها من السعرات الحرارية.4 - تناول الخبز الأبيضيتم تجريد الحبوب المكررة في الخبز الأبيض والأطعمة المصنعة الأخرى من الألياف بطيئة الهضم، لذلك يهضمها الجسم بشكل أسرع، مما يرفع نسبة السكر في الدم.مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تناول الخبر الأبيض إلى زيادة الوزن.5 - شرب الصودا الدايتيمكن أن يعتقد البعض أن استبدال الصودا الكاملة السكر بنسخة النظام الغذائي سيبقي عدد السعرات الحرارية لديهم منخفضًا وبالتالي يحد من زيادة الوزن.لكن العلماء يقولون إن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، إذ أن الأسبارتام، وهو المُحلي الاصطناعي في العديد من المشروبات الغازية الدايت، يزيد في الواقع من دهون البطن.6 - تفويت الوجباتيزيد تفويت الوجبات، على وجه الخصوص وجبة الفطور، من احتمالية الإصابة بالسمنة بمقدار 4 مرات ونصف.كما يؤدي عدم تناول وجبة الفطور إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ما يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق عندما يكون الشخص جائعًا.7- تناول أطعمة "قليلة الدسم"من الجيد أن يراقب المرء كمية الدهون التي يتناولها، ولكن الأطعمة الخالية من الدهون والسكر يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.ويمكن للأطعمة عالية الكربوهيدرات أن ترفع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم، وتزيد من حساسية الأنسولين والدهون في منطقة الخصر.8 - التدخينإن التدخين بالفعل مضر بشكل مروع للصحة، ولكن أحد الآثار السيئة العديدة للتدخين أنه يؤثر على البطن.وكلما زادت دهون البطن كانت تأثيراتها الضارة أكثر.9 - تناول الطعام في صحن كبيرإن وضع الطعام على طبق أصغر (واستخدام أواني أصغر حجمًا يمكن أن يخدع العقل ويجعله يعتقد أن الشخص يأكل أكثر مما هو في واقع الأمر. إذا تناول الشخص الطعام في صحن ضخم، فمن المرجح أن يأكل أكثر مما يحتاج.10 - قلة النشاط البدنيإن النشاط البدني هو مفتاح الصحة وهي حقيقة مثبتة علميًا. ينبغي أن يستهدف الشخص 30 دقيقة من الحركة متوسطة الشدة كل يوم.(العربية)