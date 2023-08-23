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صحة

عادات بسيطة للحفاظ على التركيز طوال اليوم.. جرّبوها

Lebanon 24
23-08-2023 | 23:00
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يعاني البعض من أيام يصعب فيها الحفاظ على التركيز، ولكن مع بعض العادات البسيطة، يمكنك البقاء على المسار الصحيح وإنجاز المزيد من المهام.


ووفقًا لما نشره موقع "Hack Spirit"، اليكم هذه النصائح السهلة للمساعدة في الحفاظ على التركيز والإنتاجية طوال اليوم: 
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- تحديد أولويات المهام: يمكن تخصيص بضع دقائق كل صباح لتدوين أهم المهام لهذا اليوم، مع مراعاة ترتيبهم حسب درجة الاستعجال والأهمية، وينبغي أن يتم التعامل مع الأولوية القصوى أولاً ثم شق الطريق إلى أسفل القائمة.

- جلسات عمل قصيرة: يمكن تبني تقنية البومودورو التي ترتكز على ضبط موقت لمدة 25 دقيقة والعمل على مهمة واحدة خلال تلك الفترة، دون أي تشتيت، وبمجرد انتهاء الوقت، يمكن أخذ استراحة قصيرة مدتها 5 دقائق.

- تقبل العثرات وأوجه النقص: يجب تذكر أن إنجاز المهام وإتمامها أفضل من السعي إلى الكمال والمثالية.

- السماح للنفس بالملل: يمكن أن يكون الملل أمرًا جيدًا للإنتاجية، فعندما يسمح الشخص لنفسه بالشعور بالملل، فإنه يمنح عقله فترة راحة، مما يتيح الفرصة لإعادة الشحذ والتوصل إلى أفكار جديدة.

- مساحة عمل مخصصة: تساعد تلك الخطوة على وضع الحدود والانفصال الجسدي عن مساحات الاسترخاء أو مسببات تشتيت الانتباه، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

- تحديد أهداف واقعية: يجب وضع أهداف قابلة للتحقيق، مع تقسيم المهام الأكبر إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للسيطرة والتحكم مع تحديد مواعيد نهائية لكل خطوة.

- ممارسة اليقظة الذهنية: تخصيص بضع دقائق فقط من التأمل الذهني كل يوم، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين التركيز وزيادة الإنتاجية.
المصدر: العربية نت
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