Advertisement

صحة

أطعمة مناسبة لوجبة الفطور... ما هي الاسباب؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1100456-638284647772919503.jpg
Doc-P-1100456-638284647772919503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وفقا للدكتورة ناتاليا كروغلوفا خبيرة التغذية الروسية من الأفضل تناول مواد غذائية في وجبة الفطور محتوية على كربوهيدرات معقدة وبروتين.

وتشير الخبيرة إلى أنه يجب ألا يتجاوز موعد تناول وجبة الفطور أكثر من ساعة بعد الاستيقاظ من النوم.
Advertisement

وتقول: "يجب أن تتضمن وجبة الفطور مواد غذائية محتوية على كربوهيدرات معقدة: عصائد، خبز الحبوب الكاملة. وهذا أفضل خيار. كما يجب أن تحتوي على البروتين: الزبادي، جبن القريشة، الجبنة، البيض، فواكه طازجة أو خضروات ويمكن أن تكون مطبوخة".

ووفقا لها، يمكن أيضا تناول لحم الدواجن والأسماك في وجبة الفطور كمصدر مهم للبروتين، ولكن عادة تؤكل هذه المواد في وجبة الغداء.

وتؤكد الخبيرة على ضرورة تناول وجبة الفطور، مشيرة إلى أن البعض لا يشعرون بالجوع في الصباح لذلك لا يتناولون هذه الوجبة المهمة. ولكن تخطي وجبة الفطور بصورة دورية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لأن الجسم يضطر إلى استعادة السعرات الحرارية الناقصة في فترة ما بعد الظهر.(m24.ru)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2023-08-24
05:30 | 2023-08-24
04:00 | 2023-08-24
03:00 | 2023-08-24
02:30 | 2023-08-24
02:00 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24