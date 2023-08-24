هل يمكن زيادة هرمون التستوستيرون بواسطة الطعام؟

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ينخفض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الشخص بشكل طبيعي مع تقدم العمر بنسبة 1 إلى 2% سنوياً، ولكن بعض الحالات الطبية وخيارات نمط الحياة وعوامل أخرى، يمكن أن تؤثر على كمية الهرمون في الجسم.وقد يتمكن الشخص الذي يعاني من انخفاض هرمون التستوستيرون من زيادة مستوياته عن طريق تناول أطعمة معينة، لكن إلى جانب ذلك، من المهم تقليل الأطعمة المعلبة، والمحفوظة في حاويات بلاستيكية، والحد من تناول الكحول.وبحسب "مديكال نيوز توداي"، يساعد تناول مكملات الزنجبيل يومياً لمدة 3 أشهر على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 17.7%، وفقاً لدراسة محدودة العدد عن مشاكل الخصوبة نُشرت عام 2012.كما بينت دراسة أخرى أن شرب عصير الرمان النقي لمدة 14 يوماً، زاد من مستوى هرمون التستوستيرون اللعابي لدى الجنسين بنسبة 24%.وتوجد أدلة على أن أكل المحار، وهو أغنى الأطعمة بالزنك، يزيد مستوى الهرمون عند نقصه.كذلك يعزز أكل الأطعمة التالية من إنتاج هرمون التستوستيرون: الأسماك الدهنية التي توفر زيت السمك، والمكسرات، والخضراوات الورقية الغنية بالمغنسيوم، والحليب والعصائر المدعّمة بفيتامين "د"، والبصل.وإلى جانب الطعام، تعزز التمارين الرياضية وبناء العضلات مستوى التستوستيرون في الجسم، مع خفض الوزن الزائد.