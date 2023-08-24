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صحة

علمياً... السفر إلى الفضاء يستنزف خلايا الدم الحمراء وعظام الرواد

Lebanon 24
24-08-2023 | 08:00
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أعلن باحثون أنهم وجدوا انخفاضاً بنسبة 4.2% في دهون نخاع العظم لدى رواد الفضاء، بعد حوالي شهر من عودتهم إلى الأرض، وعادت تدريجياً إلى وضعها الطبيعي مع مرور الوقت.

ووفق "هيلث داي"، يعتقد العلماء أن الجسم يستخدم دهون نخاع العظم للمساعدة في استبدال خلايا الدم الحمراء وإعادة بناء العظام.
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ويمكن أن يساعد البحث الجديد في تسليط الضوء على أمراض مثل هشاشة العظام ومتلازمة التمثيل الغذائي والشيخوخة والسرطان، والتي تؤثر على دهون نخاع العظام.

وقال فريق البحث في مستشفى جامعة أوتاوا بكندا: "تجربة السفر إلى الفضاء تستنزف خلايا الدم الحمراء والعظام لدى رواد الفضاء.. ولحسن الحظ، يبدو أن أجسامهم يمكنها تجديدها، بفضل الدهون المخزنة في نخاع العظام".

وأجرى الباحثون فحوصات بالرنين المغناطيسي لنخاع عظام 14 رائد فضاء في نقاط زمنية متعددة، قبل وبعد مهمة مدتها 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وقال الدكتور جاي ترودل المشرف على البحث: "وجدنا أن رواد الفضاء لديهم دهون أقل بكثير في نخاع عظامهم بعد حوالي شهر من عودتهم إلى الأرض"، و"نعتقد أن الجسم يستخدم هذه الدهون للمساعدة في استبدال خلايا الدم الحمراء وإعادة بناء العظام التي فقدت أثناء السفر إلى الفضاء".

واعتمد البحث الجديد على عمل ترودل السابق، والذي وجد أن أجسام رواد الفضاء دمرت 54% من خلايا الدم الحمراء، أثناء السفر إلى الفضاء أكثر مما تفعل عادة على الأرض، وهو ما يعرف باسم "فقر الدم الفضائي".
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