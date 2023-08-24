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صحة
إجراء هام للوقاية من متحور كورونا الجديد حال ظهور أعراض البرد
Lebanon 24
24-08-2023
|
09:00
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دعا عالم الأوبئة الألماني هايو تسيب إلى إجراء اختبار ذاتي للكشف عن كورونا، حال ظهر على شخص أعراض برد يشتبه في أنها عدوى كورونا، وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة بعدوى كورونا في ألمانيا.
الاختبارات الذاتية تعمل بشكل موثوق حتى مع المتحور الجديد
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وفي تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند"، قال تسيب: "يجب على من تظهر عليه أعراض البرد أن يعاود إجراء اختبار على نفسه، من أجل الكشف عن الإصابة بعدوى كورونا وعدم نقل العدوى إلى أي شخص آخر بقدر المستطاع".
وأضاف الخبير بمعهد لايبنيتس لأبحاث الوقاية وعلم الأوبئة في مدينة بريمن أن "الاختبارات لا تزال تعمل بشكل موثوق حتى بالنسبة للمتحور الجديد".
ورأى تسيب أنه يجب افتراض أن العديد من الأشخاص أُصِيْبُوا بكورونا واعتقدوا أنهم مصابون بمجرد نزلة برد، وقال إن "العدد المجهول مرتفع للغاية.. نحن لا نعرف ببساطة العدد الدقيق لحالات الإصابة".
غير أن تسيب أشار إلى أن اختبارات مياه الصرف لم تسفر عن حدوث ارتفاع في الحمل الفيروسي، "هذا يظهر أننا ليس لدينا موجة هائلة تجتاح ألمانيا كما حدث في أوقات أخرى من الجائحة".
من جانبه، دعا اتحاد الأطباء الممارسين العامين إلى زيادة الوعي باحتمال الإصابة بكورونا، وقالت رئيسة الاتحاد نيكولا بولينجر-جوبفارت: "في الوقت الحالي هناك المزيد من العيادات التي ترصد حالات الإصابة بكورونا".
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