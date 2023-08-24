بينها البصل.. 12 عنصراً تخفض حرارة جسمك في الأيام الحارة

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1. ماء جوز الهند

إنه مشروب إلكتروليت طبيعي غني أيضًا بالبوتاسيوم. يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم.



2. النعناع

يمكن استخدامه في الغموس أو الصلصات أو المشروبات وله خصائص تبريد تعمل على تهدئة درجة حرارة الجسم أثناء الحرارة الشديدة.



3. البطيخ

يحتوي على حوالي 92% من الماء وهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير تأثير التبريد. تستنزف الأيام الحارة والرطبة في الغالب الطاقة من الأجسام وتؤدي للشعور بالعطش والجفاف. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن عند استخدام أو تناول أي من العناصر الطبيعية التالية أن يتم تقليل حرارة الجسم بشكل طبيعي وبقائه نشيطاً طوال اليوم:إنه مشروب إلكتروليت طبيعي غني أيضًا بالبوتاسيوم. يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم.يمكن استخدامه في الغموس أو الصلصات أو المشروبات وله خصائص تبريد تعمل على تهدئة درجة حرارة الجسم أثناء الحرارة الشديدة.يحتوي على حوالي 92% من الماء وهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير تأثير التبريد.

4. اللبن الرائب

له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، وهو معروف أيضًا بخصائصه المبردة التي تهدئ صحة الأمعاء.



5. الحليب

يحافظ الحليب على صحة الأمعاء ويخفض درجة حرارة الجسم، علاوة على أنه مشروب غني بالبروبيوتيك



6. الموز

إنه مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على اكتساب الطاقة الفورية وتعتبر واحدة من الفواكه الرائعة التي تساعد على تبريد الجسم. يؤدي تناول الموز إلى انكماش الأنسجة، ما يساعد على امتصاص المزيد من الماء.

7. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسب عالية من الأحماض الدهنية الأحادية، التي تساعد على إزالة السموم والحرارة الزائدة من الدم وتجعل الشخص يشعر بالبرودة تلقائيًا من الداخل إلى الخارج.



8. البصل

يوفر تناول البصل خصائص تبريد ويساعد على الحماية من ضربة الشمس. وفقا للخبراء، يحتوي البصل الأحمر على كيرسيتين، وهو مضاد طبيعي للحساسية يمنع حساسية الجلد.

9. الحمضيات

إن الحمضيات الغنية بفيتامين C، الذي يساعد على تحطيم الأطعمة الدهنية، تساعد على الهضم. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي توفر تأثير التبريد.



10. الخيار

يحتوي الخيار على الماء والألياف، وبالتالي فإن محتواه من الماء يبقي الجسم رطبًا، بينما محتوى الألياف يحافظ على صحة الأمعاء.



11. الكرفس

يصل محتوى الكرفس من الماء إلى ما يقرب من 95% كما يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على النشاط والبرودة طوال اليوم الحار.



12. الصبار

يمتلك الصبار خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم خلال الأيام الحارة. (العربية)