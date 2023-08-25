30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
سكر جوز الهند.. ليس صحياً أكثر من السكر الأبيض
Lebanon 24
25-08-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الآونة الأخيرة رواجاً للسكر المستخلص من زهور جوز الهند، إذ يعتقد الكثيرون بأنه صحي أكثر من السكر التقليدي.
من جهتها، أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية، أن سكر زهور جوز الهند يتم الحصول عليه من رحيق زهر نخيل جوز الهند، وهو يتمتع بمذاق يشبه مذاق الكراميل مع نفحة من مذاق الفانيليا.
Advertisement
وأضافت الجمعية أن سكر زهور جوز الهند يشبه السكر التقليدي من حيث التركيبة؛ حيث إنه يتكون بشكل أساسي من السكروز، كما أنه يحتوي على نفس السعرات الحرارية للسكر التقليدي تقريباً، حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 400 سعرة حرارية.
وبناء على ذلك، يعتبر سكر زهور جوز الهند مثل سكر المائدة التقليدي وينبغي تناوله باعتدال، لأنه لا يمثل بديلاً صحياً للسكر الأبيض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
07:00 | 2023-08-24
24/08/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2023-08-25
إحذروا الخمول في الطفولة... يمهد الطريق لنوبات قلبية
03:00 | 2023-08-25
دراسة جديدة تؤكد... تناول السكر مرتبط بالاكتئاب والقلق
23:49 | 2023-08-24
نوع شديد التحور من كورونا ينتشر ويُثير المخاوف.. له 35 طفرة!
23:30 | 2023-08-24
فوائد لم تتوقعوها لتناول العلكة... من بينها خسارة الوزن!
23:00 | 2023-08-24
مكمل غذائي لإبطاء عملية الشيخوخة
16:00 | 2023-08-24
روبوت طبي يُساعد في عمليّة جراحيّة
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 11:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 11:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 11:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24