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صحة

سكر جوز الهند.. ليس صحياً أكثر من السكر الأبيض

Lebanon 24
25-08-2023 | 01:30
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شهدت الآونة الأخيرة رواجاً للسكر المستخلص من زهور جوز الهند، إذ يعتقد الكثيرون بأنه صحي أكثر من السكر التقليدي.

من جهتها، أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية، أن سكر زهور جوز الهند يتم الحصول عليه من رحيق زهر نخيل جوز الهند، وهو يتمتع بمذاق يشبه مذاق الكراميل مع نفحة من مذاق الفانيليا.
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وأضافت الجمعية أن سكر زهور جوز الهند يشبه السكر التقليدي من حيث التركيبة؛ حيث إنه يتكون بشكل أساسي من السكروز، كما أنه يحتوي على نفس السعرات الحرارية للسكر التقليدي تقريباً، حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 400 سعرة حرارية.

وبناء على ذلك، يعتبر سكر زهور جوز الهند مثل سكر المائدة التقليدي وينبغي تناوله باعتدال، لأنه لا يمثل بديلاً صحياً للسكر الأبيض.
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