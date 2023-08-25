دراسة جديدة تؤكد... تناول السكر مرتبط بالاكتئاب والقلق

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أفادت دراسة صينية جديدة بوجود علاقة بين نمط التغذية الغني بالسكريات والدهون الحيوانية وأعراض الاكتئاب والقلق.ووجد فريق البحث من جامعة هانغزو الصينية أن زيادة استهلاك الحلويات والزبدة والسكريات المضافة والحلوى التي تحتوي على الحليب، ارتبطت بزيادة أعراض الصحة النفسية.ووفق "نيوز مديكال"، تتفاقم هذه الأعراض بسبب انخفاض تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، أعمارهم بين 37 و73 عاماً، خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.وتألفت عينة الدراسة النهائية من 157 ألف شخص، تم تشخيص إصابة 70,271 منهم بالاكتئاب الأساسي، و70,070 بقلق أساسي في بداية الدراسة.وتابع الباحثون المشاركين وفقاً لجدول زمني مدته 3 إلى 4 أشهر لمدة 7.6 سنوات في المتوسط، بالتركيز على استبيانات تتعلق بالاكتئاب والقلق فقط، ورصدوا ارتباطات هذه الأعراض بـ 3 أنماط غذائية.وقالت النتائج: "يتميز النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية بتناول كميات كبيرة من الزبدة والدهون الحيوانية وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وقد أظهر هذا النمط ارتباطات قوية بالاكتئاب والقلق".أما النمط الغذائي الثاني، فيحتوي على نسبة عالية من السكر من المشروبات السكرية ومنخفض الدهون، ولم يظهر هذا النمط ارتباطاً خطياً بالصحة النفسية.في حين تكون النمط الغذائي الثالث من نسبة عالية من السكر والدهون والألياف العالية، التي تأتي من الخضروات والفاكهة، وارتبط هذا النمط بالاكتئاب والقلق حول سن 60 عاماً.ودعت النتائج إلى الحد من تناول الشوكولا والحلويات التي تحتوي على الزبدة والحليب والجبن عالي الدهون وسكريات المائدة، لارتباطها بالإجهاد التأكسدي الذي يزيد أعراض القلق والاكتئاب.