إحذروا الخمول في الطفولة... يمهد الطريق لنوبات قلبية

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توصلت دراسة جديدة إلى أن ساعات من عدم النشاط أثناء الطفولة، يمكن أن تمهد الطريق للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في وقت لاحق من الحياة.ووجدت الدراسة التي نشرتها "الجمعية الأوروبية لأمراض القلب" أن وقت الجلوس المتراكم من الطفولة إلى مرحلة البلوغ ارتبط بتلف القلب، حتى لدى من يتمتعون بوزن وضغط دم طبيعي.وأجرى الدراسة باحثون في جامعة شرق فنلندا، استناداً إلى بيانات دراسة عن صحة 766 طفلاً بدأت عام 1990، في سن كانوا فيه أقل من 11 عاماً، وكان 55% منهم من الإناث.وطُلب من المشاركين وقتها ارتداء ساعة ذكية لمراقبة نشاطهم البدني لمدة 7 أيام، وتكررت المتابعة في سن 15 و24 عاماً.وفي سن 17 و24 عاماً خضع المشاركون لفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وتخطيط لصدى القلب.ووجدت الدراسة أن الأطفال كانوا خاملين لمدة متوسطها 362 دقيقة يومياً في سن 11 عاماً، وارتفعت إلى 474 دقيقة يومياً في سن 15 عاماً، ثم 531 دقيقة يومياً في سن 24 عاماً.. وهذا يعني أن وقت الجلوس زاد بمعدل 169 دقيقة يومياً بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب.وقالت النتائج: "ارتبطت كل زيادة لمدة دقيقة واحدة في وقت الجلوس بين سن 11 إلى 24 عاماً بزيادة قدرها 0.004 غم لكتلة البطين الأيسر للقلب بين 17 إلى 24 عاماً.وتزداد مخاطر أمراض القلب وخاصة النوبة والسكتة مع كل تضخم في كتلته.وحثّت النتائج الآباء على تشجيع الأطفال والمراهقين على التحرك أكثر، من خلال إخراجهم للنزهة، والحد من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.