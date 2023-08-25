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صحة
رعاية الأب للطفل تؤدي إلى انخفاض خطر تأخر النمو
Lebanon 24
25-08-2023
|
05:00
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بحثت دراسة يابانية جديدة في تأثير رعاية الأب للطفل في مراحل الطفولة المبكرة، وهي ظاهرة لم تُعرف في تاريخ ثقافة اليابان، التي كلفت الأم بمهام الرعاية والأب بالعمل.
واستخدم فريق البحث من جامعة دوشيشا أكبر قاعدة بيانات لمجموعة من المواليد في اليابان (28 ألف طفل)، لتحليل العلاقة بين مشاركة الأب ونتائج النمو عند الرضع، وفق "مديكال إكسبريس".
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وتم تقييم رعاية الأب للأطفال بمساعدة 7 أسئلة رئيسية تتعلق بمهام رعاية الطفل، مثل: التغذية، وتغيير الحفاضات، والاستحمام، ووضع الأطفال في النوم، واللعب مع الأطفال في المنزل، وأخذ الأطفال في الخارج، وتغيير ملابسهم.
وتراوحت درجات التقييم بين 0 لعدم القيام بأي رعاية، و4 درجات لأعلى رعاية.
وأظهرت النتائج أن المشاركة الأبوية العالية في رعاية الأطفال، ترتبط بانخفاض خطر تأخر النمو عبر مجموعات المهارات، بما في ذلك المهارات الحركية الكبرى، والحركية الدقيقة، وحل المشكلات، والمجالات الشخصية والاجتماعية، مقارنة بمشاركة الأب المنخفضة.
إضافة إلى أن مشاركة الآباء النشطة في رعاية الأطفال أثناء مرحلة الطفولة، تعزز أيضاً نمو الأطفال الصغار جزئياً عن طريق تقليل إجهاد الأمومة.
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