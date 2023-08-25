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صحة

مشروبات لها خصائص مضادة للأورام

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:00
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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى ان غالبية الناس يبدأون نهارهم بتناول مشروب الشاي أو القهوة الساخن. ولكن معظمهم لا يعلمون أن لهذين المشروبين خصائص مضادة للسرطان.

ويقول: "للقهوة والشاي تأثير واضح ضد السرطان، ولكن ليس لكل السرطانات. فمثلا القهوة تمنع الإصابة بسرطان الكبد وتطور التهاب الكبد، وخاصة الفيروسي، إلى تليف الكبد فسرطان الكبد".
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ووفقا له، يكفي تناول 4-5 فناجين من القهوة في اليوم للحفاظ على صحة الكبد. والشيء المؤسف، أن مشروب القهوة كان في الماضي موضع انتقادات، ولم يتحدث الخبراء عن فوائده العديدة إلا قبل فترة ليست ببعيدة.

ويضيف، كما أن للشاي الأخضر خصائص مضادة للسرطان.

ويقول: "الشاي الأخضر مضاد بالذات لسرطان عنق الرحم والأورام النسائية الأخرى وسرطان البروستاتا. ووفقا للخبراء الصينيين واليابانيين هذا الأمر أثبت علميا وليس لديهم أي شك في ذلك".

وأردف مياسنيكوف، ولكن مع ذلك يمنع تناول الشاي الأخضر أثناء العلاج الكيميائي. (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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