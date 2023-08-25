مكملات زيت السمك... هل تساعد في تحسين صحة القلب؟

يزعم أن مكملات زيت السمك تساعد في تحسين صحة القلب، لكن دراسة جديدة تظهر أن هذه الادعاءات قد لا يدعمها العلم.



Advertisement

ومثل الكثير من الدول، تنتشر العديد من مكملات زيت السمك في الصيدليات ومتاجر الأغذية الصحية الإسرائيلية، مما يظهر مدى شعبيتها، رغم أنها ليست رخيصة، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن دراسة أعدها المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس.وتقول الصحيفة إنه تم إقناع الناس بأن هذه المكملات الغذائية يمكن أن تمنع أمراض القلب وأمراض أخرى.وتؤكد الدراسة أن هذه الفوائد لم يتم إثباتها، وأن هناك تنوعا كبيرا بين مكملات زيت السمك المختلفة التي يتم بيعها حول العالم.ويتناول واحد من كل خمسة بالغين أميركيين فوق سن 60 عاما مكملات زيت السمك بشكل متكرر لتحسين صحة القلب، على الرغم من التجارب السريرية العشوائية المتعددة التي لا تظهر أي بيانات عن فائدة للقلب والأوعية الدموية عبر الجرعات التكميلية.وكتب الباحثون أن البيانات الموجودة على ملصقات المكملات الغذائية قد تؤثر على معتقدات المستهلكين حول الفوائد الصحية.وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن غالبية ملصقات مكملات زيت السمك تقدم ادعاءات صحية، عادة في شكل ادعاءات هيكلية أو وظيفية تنطوي على فائدة صحية لمجموعة متنوعة من الأعضاء على الرغم من عدم وجود بيانات تجريبية تظهر الفعالية.