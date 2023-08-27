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صحة
هذا ما "يتجنّبه" أطباء السرطان تماماً في وجبة الإفطار
Lebanon 24
27-08-2023
|
09:28
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قد يكون لاختيار ما ستأكله على الإفطار عواقب على صحتك العامة، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولهذا ينصح الأطباء بالعديد من الأطعمة التي تساهم في تحسن صحة القلب، كما أنها يمكن أن تساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
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وتقول أخصائية الأورام الطبية التي تعالج سرطان الثدي في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويوروك، إليزابيث كومين، إن "بدء اليوم بشكل صحيح يساعد في الوقاية من السرطان".
اما بالنسبة لطبيب الأورام في كليفلاند كلينيك، سونيل كاماث، فإن الأكل الصحي يعني اتباع مبادئ النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك التركيز على مصادر البروتين الخالية من الدهون، والخضراوات الورقية الخضراء، والفواكه الطازجة والمكسرات وزيت الزيتون، بحسب ما نقل عنه موقع "توداي".
كما ينصح كاماث، بالحد من كمية الأطعمة عالية المعالجة، والكربوهيدرات المكررة، واللحوم الحمراء.
هذا ويتجنب كاماث ما يراه في وجبة الإفطار الأميركية التقليدية التي تحتوي على نسبة عالية جدا من اللحوم الحمراء المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد، ناصحا بالتركيز على مصادر البروتين الخالية من الدهون.
أما عالمة أوبئة السرطان، الأستاذة في مركز سيدني كيميل الشامل للسرطان في جامعة جونز هوبكنز، إليزابيث بلاتز فتبتعتد عن أطعمة الإفطار التقليدية الغنية بالكربوهيدرات، مثل الفطائر التي يضاف إليها العسل أو شراب محلى، لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.
من جهتها، تقول كومين إن معجنات الإفطار تندرج أيضا ضمن هذه الفئة، "قد تبدو لذيذة في هذه اللحظة، لكنك تشعر بالجوع بعد لحظات. ليس لها أي قيمة غذائية".
كما تقر كومين بأن محاولة تغيير عاداتك الغذائية دفعة واحدة قد يكون أمرا شاقا، ولذلك، فهي تنصح بالبدء على نطاق ضيق، مثل استبدال عصير البرتقال بكوب من الماء في الصباح، أو المشي لمدة 10 دقائق خلال النهار، مضيفة أنه بمرور الوقت، تتطور التغييرات الصغيرة مثل هذه لتصبح "انتصارات كبيرة".
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