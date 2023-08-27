لنمو العضلات.. اعتمدوا هذا النظام الغذائي

تحدّثت إختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في مختبر الدم الروسي، يكاترينا كاشوخ، عن النظام الغذائي اللازم لاكتساب كتلة العضلات المثلى.





وأشارت في مقابلة مع موقع Gazeta.Ru الإلكتروني، إلى أنه يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في نصف الساعة الأول بعد المجهود البدني.

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ووفقاً لها، من الضروري بعد المجهود البدني تناول طبق من البروتين، مما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وعودة جسم الإنسان بشكل أسرع إلى حالته الطبيعية بعد ممارسة التمارين. وأشارت إلى أنه غالبا ما يتم استخدام تغذية رياضية خاصة لهذا الغرض مثل مخفوق البروتين على سبيل المثال.



هذا وأوصت كاشوخ بتناول الحبوب وخبز القمحة الكاملة والبطاطس قبل بدء التدريب بـ1.5 ساعة أو ساعتيْن، مما يعطيك الطاقة المطلوبة.



وبالإضافة إلى العناصر الغذائية، تعتبر الفيتامينات والمعادن ضرورية لنمو العضلات، وبينها حمض الأسكوربيك، وفيتامينات E وD، ومجموعة الفيتامينات B B1، B2، B6، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، ويمكن الحصول عليها من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان.



بدورها، تطرقت الطبيبة الروسية أناستازيا تيموشينكو، في مقابلة مع موقع Life.ru الإلكتروني، الى فقدان الكتلة العضلية بعد 40 عاما، مشيرة إلى أن البروتين والنشاط البدني سيساعدان على وقف تلك العملية.