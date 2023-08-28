Advertisement

صحة

تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة "يُدمرها"

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1101623-638288070025552712.jpeg
Doc-P-1101623-638288070025552712.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول أطعمتهم المفضلة على الريق، مثل المكسرات والعصائر الطازجة والأطعمة الحارة والمقلية، في عادة قد تؤدي إلى تدمير صحة المعدة.

فقد كشف خبير تغذية روسي، أنه من الخطأ تناول المكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.
Advertisement

كما قال الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف "على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه"، بحسب موقع m24.ru.

وأوضح أن هذه الأطعمة عدوانية جدا يؤدي تناولها إلى مشكلات في الغشاء الخاطي للمعدة، ولاحقا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة.

كذلك، قال الخبير إنه "من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق الضرر بكامل الجسم".

وقال "قد يتناول الشخص على معدة فارغة ما طاب له من حلويات، لكن مشكلة زيادة الوزن، حتى ولو لم يكن يعاني منها، ستظهر حتما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:26 | 2023-08-28
00:32 | 2023-08-28
16:00 | 2023-08-27
14:00 | 2023-08-27
11:53 | 2023-08-27
11:05 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24