تحذير.. أطعمة صحية تعرّضكم لخطر الاصابة بأمراض "قاتلة"

يحذّر الخبراء من أن ما يسمى بالأطعمة الصحية يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة الصامتة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.



وتم اختيار الخبز البني والزبادي القليل الدسم وألواح البروتين (protein bars، وهي ألواح تغذية تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكربوهيدرات والدهون) في الدراسة التي أجراها علماء أستراليون. وعلى الرغم من اعتبارها الخيار الصحي، إلا أن هذه الأطعمة يمكن أن تزيد في الواقع من خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة.

Advertisement



ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الأطعمة الفائقة المعالجة مثل هذه الاختيارات "الصحية" رفعن عامل الخطر لديهن بنسبة 39%.





واشارت أنوشريا بانت، من جامعة سيدني، أمام مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام الى ان "الأطعمة الفائقة المعالجة تميل إلى أن تكون أقل في الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات، ومن المعروف أن كل هذه العوامل مضادة للوقاية من أمراض القلب.



وحذرت من أن النساء البريطانيات قد يتعرضن للخطر بشكل خاص لأن نظامهن الغذائي يحتوي عادة على 57% من هذه الأطعمة. وهذا يزيد بمقدار الثلث عن أعلى كمية في الدراسة.





هذا وربطت الأبحاث السابقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة والسمنة والسكري من النوع الثاني والسرطان.