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صحة

دراسة جديدة تكشف: الزنجبيل يساهم في محاربة السرطان

Lebanon 24
29-08-2023 | 15:09
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وجدت دراسة جديدة، أجريت في جامعة أوساكا اليابانية ونشرت في مجلة هيليون، أن نوعاً من التوابل المستخدمة في الطهي، يساعد في الحماية من السرطان.

وبحسب الدراسة، فإن هذا النوع من التوابل يحتوي على مركب نشط، يمكنه تثبيط نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير. 
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واكتشف الباحثون أن "كينكور"، وهو نوع من الزنجبيل من جنوب شرق آسيا، يحمل خصائص مضادة للسرطان، بفضل مكون نشط يحتوي عليه وهو "إيثيل بي ميثوكسيسينامات"، والذي يثبط نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير. 

يُعرف كينكور أيضاً باسم الزنجبيل العطري، ويستخدم على نطاق واسع في أحد المشروبات الإندونيسية يدعى جامو، كما أنه يستخدم في الطبخ والطب الصيني، ويعتقد أن له خصائص مضادة للالتهابات وخافضة للكوليسترول ومثبطة للشهية، ويمكن العثور على كينكور في بعض متاجر البقالة الآسيوية وعبر الإنترنت.

ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، بما في ذلك التجارب السريرية، للوصول إلى نتائج نهائية فيما يخص فائدة الكينكور في الوقاية من السرطان وعلاجه، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.
   
 
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