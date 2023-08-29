منها الجوز والكرز... هذه الأطعمة تساعد على النوم

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تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مركبات تساعد في التحكم في أجزاء من دورة النوم، ما يعني أنها قد تساعد الشخص على النعاس، والاستمرار في النوم.وتؤثر جودة النوم ومدته على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك: زيادة الوزن، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، بحسب "مديكال نيوز توداي".ومع ذلك، يمكن أن يكون الحصول على قسط كاف من النوم صعباً. وتشير تقارير أمريكية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن ثلث البالغين تقريباً لا يحصلون على قدر صحي من النوم.تعمل بعض المغذيات مثل: التربتوفان، والميلاتونين، والسيروتونين، مع معادن الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم على تحسين دورة النوم، وزيادة عمقه.وعلى الرغم من وجو مقدار بسيط من هذه المغذيات في بعض الأطعمة، إلا أن بعضها يتوفر بنسبة أكبر في طعام معين، ما يجعله يساعد على جودة النوم.من هذه الأطعمة: اللوز، الذي يحتوي على جرعات عالية من الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.كذلك يحتوي الكرز غني على 4 عناصر مختلفة تنظم النوم: الميلاتونين، والتربتوفان، والبوتاسيوم، والسيروتونين.ومن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على النعاس: الحليب الدافئ، وشاي البابونج، والجوز، والأسماك الدهنية.