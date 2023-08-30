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صحة

سرّ النوم الجيّد... خبراء يحددون درجة الحرارة المثالية لقضاء ليلة مريحة!

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:30
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يمكن أن تؤثر درجة حرارة الغرفة على جودة النوم، ويبدو أن العلماء قد حددوا نطاق الحرارة المثالي الذي يجب تحقيقه في مكان النوم حتى نحصل على ساعات جيدة من الراحة.
خلصت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Science of The Total Environment" إلى أن أفضل درجة حرارة للحصول على نوم جيد ليلا هي ما بين 20 و25 درجة مئوية.
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درس الباحثون 50 شخص من كبار السن وقاموا بتحليل ظروف 11000 ليلة من النوم بما في ذلك درجات الحرارة.
ووجدوا انخفاضا بنسبة 5 إلى 10 بالمئة في جودة النوم مع ارتفاع درجة حرارة الغرفة أكثر من 25 درجة مئوية.


وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أمير بني سعدي: "الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على دفع تكاليف تبريد منازلهم يكونون أكثر عرضة لخطر المشكلات الصحية المتعلقة بقلة النوم".
وأضاف: "قبل أن تخلد للنوم، تأكد من ضبط الحرارة على درجة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية بما يضمن لك أفضل ليلة نوم على الإطلاق".
 
 
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